26 декабря в 19:30 проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимает «Челси».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
This is your final Aston Villa starting XI of 𝟮𝟬𝟮𝟭. 💪 #AVLCHE pic.twitter.com/dH9CJp8lp5— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 26, 2021
Your festive Chels! 🎄@ParimatchGlobal | #AvlChe pic.twitter.com/6Kop9V3pgR— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 26, 2021
События матча
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|28'
|ГОЛ ! Автогол забил Рис Джеймс (Астон Вилла).
Источник — Sport.ua
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