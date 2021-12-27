В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|28'
|ГОЛ ! Автогол забил Рис Джеймс (Астон Вилла).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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