Томас ТУХЕЛЬ: «Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем»

Наставник «Челси» – о победе над «Астон Виллой»

  • 27.12.2021 03:45
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  • 1 комментарий
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Он все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиагу Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем», - сказал Тухель.

Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 27.12.2021 05:11
    0
    в АПЛ 2 КОМАНДЫ, КОТОРЫХ судьи тянут за уши это членси и мю. их соперников постоянно оставляют в меньшестве, ставят пенальти и добовляют максимально несуществующего времени если у них не получается забить, а у них не получается. дикое везение и помощь судей и в этм матче все это было! астон вилла ужасна, но членси не намного лучше!( увы это не прошлогодний победитель лч.
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