Томас ТУХЕЛЬ: «Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Он все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиагу Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где можем», - сказал Тухель.