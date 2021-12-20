Блогер опозорил UFC, провал биатлонисток и прорыв в пляжном волейболе

Главные новости за 19 декабря на Sport.ua

  • 20.12.2021 02:30
  • 137 просмотров
  • 3 комментария
Блогер опозорил UFC, провал биатлонисток и прорыв в пляжном волейболе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 декабря.

1. ВИДЕО. Позор на все MMA! Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC. Джейк Пол досрочно финишировал Тайрона Вудли в 6-м раунде.

2. Анси-2021. Все три украинки попали в пятерку худших в масс-старте. Печальное завершение 2021 года в биатлоне.

3. Допинг переписал историю биатлона. Макаряйнен пришлось отдать Кубок мира. После дисквалификации Ольги Зайцевой, трофей перешел норвежке Туре Бергер.

4. Беринчик перебил Чаниева. Денис готов к большим боям. Решать только К2.

5. Украинки – чемпионки мира по пляжному волейболу. Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко завоевали золото чемпионата U-21.

6. Скандал на Сан-Сиро. Судья не засчитал гол Милана, и Наполи увозит три очка. В спорном эпизоде арбитр углядел активный офсайд со стороны Оливье Жиру.

7. Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2022. В шоу-гонке выступят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

8. Зинченко сделал ассист и помог Сити разгромить Ньюкасл. «Челси» не смог обыграть «Вулверхемптон».

9. Де Дзерби просит Шахтер купить вингера, принадлежащего Челси. Итальянцу приглянулся Кенеди, выступающий ныне за «Фламенго».

10. Сиренко стал первым, кто победил Руденко досрочно. Но судья испортил бой. Рецензия Льва Кравцива на поединок украинских тяжеловесов.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 03:18
    0
    Джейк Пол золотая жила для бойцов юфс, им выгоднее ему проигрывать и поддерживать его хайп, чем побеждать. должна же быть какая-то юфсишная солидарность у бойцов :-
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    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 03:06
    0
    у Аскрена она и вовсе отсутствовала
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    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 03:05
    0
    он грамотно себе соперников подбирает, борцов со слабой ударкой.
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