Скандал на Сан-Сиро. Судья не засчитал гол Милана, и Наполи увозит три очка

19 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Наполи» (0:1). Единственный гол на 5-й минуте забил Элиф Элмас.

Матч завершился скандалом. При счете 0:1 на 90-й минуте Франк Кессье отправил мяч в ворота команды гостей. Однако в этом спорном эпизоде арбитр с помощью VAR углядел активный офсайд со стороны Оливье Жиру и не засчитал гол.

Это вызвало большие протесты со стороны футболистов и болельщиков россонери.

Теперь «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и делят 2-е место в Серии А. Лидирует «Интер», набравший 43 очка.

Серия A. 18-й тур

Милан – Наполи – 0:1

Гол: Элмас, 5.

Милан: Меньян, Балло-Туре, Романьоли, Томори, Флоренци (Калюлю, 86), Тонали (Беннасер, 78), Диас (Жиру, 63), Мессиас (Самуэль Кастильехо, 78), Крунич (Салемакерс, 63), Кессье, Ибрагимович.

Наполи: Оспина, Малькюи, Жуан Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Эльмас (Гулям, 86), Зелиньски (Мертенс, 78), Замбо Ангисса, Лосано (Политано, 77), Петанья (Унас, 78).

Предупреждения: Ди Лоренцо 33, Малькюи 67.

Судья: Масса.

Видеообзор матча. Незасчитанный гол – на видео с момента 04:12.

ВИДЕО. Гол Элмаса, 5 мин.