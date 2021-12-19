Милан – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Наполи».

«Последнее время «Милан» штормит. Миланцы заняли последнее место в группе В Лиги чемпионов. Также они 3:4 проиграли «Фиорентине» и 1:3 – «Сассуоло». Кроме того, «россонери» сыграли 1:1 с «Удинезе». И уже «Милан» потерял лидерство в Серии А. Да, отставание от «Интера» не критичное, но сейчас им предстоит сыграть с командой, которая показывает аналогичные результаты.

«Наполи» уступил 2:3 «Интеру», 2:3 – «Аталанте», 0:1 – «Эмполи». Для неаполитанцев будет очень кстати перерыв, чтобы снова вернуться к победной серии и вернуть всех своих лидеров после травм. Но сначала у них определяющий очень многое матч с «Миланом». Неаполитанцы не могут в нем уступить, так как это реально скажется на борьбе за чемпионство. «Милан» также не выиграл в гостях свой предыдущий матч в Удине. И «россонери» очень жаждут победы, чтобы не отстать от «Интера», который разгромил в этом туре «Салернитану». Амбициозный Златан Ибрагимович жаждет чемпионства и приложит для этого все усилия. Тем более у неаполитанцев есть большие кадровые проблемы. Думается, что миланисты попытаются воспользоваться этой ситуацией.

Игра будет очень напряженной с немалыми предпосылками для взятия ворот, так как обе команды очень хорошо работают на атаку и очень много забивают. Парадоксальная вещь! Команды на двоих за 17 туров забили уже 70 голов! Фантастика какая-то! Понятно, что обе команды забьют, но у хозяев поля больше шансов выйти победителями», - сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится 19-го декабря. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.