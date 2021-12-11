Юрий ВИРТ: «У Вереса украли два очка. Как можно ставить такие пенальти?»

Наставник разочарован судейством в матче УПЛ

  • 11.12.2021 21:50
  • 2470 просмотров
  • 11 комментариев
Юрий ВИРТ: «У Вереса украли два очка. Как можно ставить такие пенальти?»
© veres.rv.ua

Наставник «Вереса» Юрий Вирт недоволен работой арбитров в матче УПЛ против «Руха», который завершился со счетом 1:1.

«Удовлетворен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело. Особенно до перерыва.

В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов. Хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.

Затем последовал открытый футбол. «Рух» атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки.

Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка», – считает Вирт.

Источник — ФК Верес

(10 голосов)

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Комментарии
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    anonymous
    anonymous, 11.12.2021 21:59
    +2
    "Движение атаковало."
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    Empty
    Empty, 11.12.2021 21:57
    +2
    Gargantua, 11.12.2021 21:55
    куди ж він дивився що не побачив як гравець Вереса ударив по нозі замість мяча?
    Гравець руха летів прямою і травму міг нанести .. вдарив
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    Empty
    Empty, 11.12.2021 21:57
    +2
    Вірт правий .. там нап сам прямою летів
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    Александр Потапчук
    Александр Потапчук, 11.12.2021 22:17
    +1
    Марина Гарина, 11.12.2021 22:12
    Не ху...йож ногами махати куди не треба...понаберають телепнів а потім питають чому...Тому що далба...йож твій захистник
    Чудак падав ще до контакту з ногою. В еврокубках на таке не звертають ніякої уваги!
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 11.12.2021 22:16
    +1
    Там реально и близко никакого пенальти не было, кретинизм наших судеек уже достал
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    suforza1921
    suforza1921, 11.12.2021 22:00
    +1
    Якщо відверто, то Верес не награв на перемогу. Абсолютно рівна гра, львів'яни навіть десь трохи гострішими були і в кінцівці явно виглядали свіжішими. Тому результат закономірний. Хоча за всю першу частину чемпіонату "Вересу" можна поставити тверду 4.
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 11.12.2021 22:48
    0
    Тут точно подмечено, в игре Днепра с Черноморцем поставили такой же пенальти, а пенальти Динамо с падением Гармаша после метровой пробежки - это судейский шедевр. Сейчас 2 команды покупают судей - Динамо и Днепр, но в их спарринге пенальти поставили в ворота Днепра за касание бедром. Если завтра Заря упрется, то судейский цирк продолжится, там карманный Пасхал и Катя-дура.
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    Віктор Єршов
    Віктор Єршов, 11.12.2021 22:01
    0
    Тоже самое ,. что черноморец днепр, идёт замах никто никого не трогает, чмо падает и судья пи,,,ар ставит пенальти ...один в один !!!
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    Gargantua
    Gargantua, 11.12.2021 21:55
    0
    куди ж він дивився що не побачив як гравець Вереса ударив по нозі замість мяча?
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    Марина Гарина
    Марина Гарина, 11.12.2021 22:12
    -3
    Не ху...йож ногами махати куди не треба...понаберають телепнів а потім питають чому...Тому що далба...йож твій захистник
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    PFCLviv
    PFCLviv, 11.12.2021 22:09
    -7
    Вірт, перестань нити! Грати треба, Рух набагато краще виглядав!
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