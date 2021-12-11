Юрий ВИРТ: «У Вереса украли два очка. Как можно ставить такие пенальти?»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт недоволен работой арбитров в матче УПЛ против «Руха», который завершился со счетом 1:1.

«Удовлетворен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело. Особенно до перерыва.

В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов. Хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.

Затем последовал открытый футбол. «Рух» атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки.

Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка», – считает Вирт.