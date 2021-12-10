18-й тур
Верес
0 : 0
Рух Львов
11.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.12.2021 18:28
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Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
© НК Верес

В субботу, 11-го декабря, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и львовский «Рух». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

У команд Юрия Вирта и Леонида Кучука будет прекрасный шанс завершить уходящий год успехом, который может помочь им улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Желто-черные» с наступлением холодов начали просыпаться, и уже не проигрывают два матча кряду, показав содержательный футбол в играх против харьковского «Металлиста 1925» (2:0) и полтавской «Ворсклы» (0:0). Что же касается «красно-черных», то они последние две игры проиграли в противостояниях против киевского «Динамо» (0:3) и ковалевского «Колоса» (0:1), в результате чего оказались окружены в середине таблицы теми же «колосками» и черниговской «Десной».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух».

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Александр Снитко, Sport.ua

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