18-й тур
Верес
1 : 1
Рух Львов
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Потерялись в тумане. Верес и Рух завершили год ничьей

Команды вспомнили о воротах лишь в заключительные полчаса игры

  • 11.12.2021 18:52
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Потерялись в тумане. Верес и Рух завершили год ничьей
© УПЛ

По сравнению с прошлым туром тренерский штаб «Вереса» сделал только одно изменение в стартовом составе: вместо дисквалифицированного Немчанинова на поле вышел Сергей Шестаков, для которого это было первое в текущем чемпионате появление на поле с первых минут матча. В составе же «Руха» после домашней ничьи с «Ворсклой» Леонид Кучук кадровых ротаций в стартовом составе решил не делать.

Сразу заметим, что футболистам пришлось действовать в сложных погодных условиях, ведь над стадионом в Луцке был сильный туман. Номинальные хозяева поля активнее начали этот поединок и выполнили несколько угловых ударов. Однако Панькив и защитники «Руха» успевали опережать соперников. Руховцы постепенно выровняли игру и тоже выполнили несколько угловых. И после одного из них Климчук в падении головой пробил рядом с рамкой ворот.

Вскоре тот же Климчук мог открыть счет, когда после серии отскоков мяча пробивал головой, но попал в перекладину ворот. «Верес» тоже ответил опасным ударом в исполнении Сергийчука: Панькив спас свою команду, но за мгновенье до этого ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры у нападающего «красно-черных». Под конец тайма Климчук ворвался в штрафную, но пробил слишком неточно.

Едва начался второй тайм, как мог сменить нули на табло Федорчук, который дальним ударом исполнял штрафной, и Когут перевел летящий под перекладину мяч на угловой. Пытался завершить атаку дальним ударом и Роман, который пробил выше ворот. Хозяева поля сумели выйти вперед, когда Сергей Шестаков на правом фланге на скорости обыграл Романа и отдал назад на свободного Панасенко, который сходу пробил точно в угол.

Для Панасенко это был первый гол в УПЛ – в 16-й игре и он прервал безголевую серию «Вереса», длившуюся в чемпионате 271 минуту. При этом завершилась и «сухая» серия «Руха», продолжавшаяся 244 минуты. После этого в составах соперников произошли многочисленные замены. Одна из атак гостей завершилась падением Климчука в штрафной, но арбитр Романов посчитал, что нарушения правил не было.

Оба соперника быстро переходили от обороны к атаке, и уже игроки «Вереса» имели возможность закрепить свое преимущество. Завершал атаку Евгений Пасич, но Панькива подстраховал Дидык, ликвидировавший угрозу. Подопечные Леонида Кучука сумели все-таки сравнять счет. Солдат нарушил правила против Притулы в штрафной, и арбитр указал на «точку». Климчук 6-й раз в УПЛ пробивал пенальти и забил 4-й гол.

В заключительный отрезок игрового времени оба соперника пытались вырвать победу, много атаковали, однако матч так и завершился боевой ничьей. «Вересу» не удалось взять реванш за поражение в первом круге. В западном дерби завершилась безничейная гостевая клубная рекордная серия «Руха» в УПЛ, длившаяся 4 игры: победа и три поражения.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Верес» – «Рух» - 1:1

Панасенко, 62 – Климчук, 82 (пен.)

 Панасенко, 31, Петько, 47, Г. Пасич, 82 – Сапуга, 41, Таллес, 60, Притула, 90+2

«Верес»: Когут – Солдат, Гончаренко, Мирошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасич, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновский (Е. Пасич, 64) – Сергийчук (М. Шестаков, 64).

«Рух»: Панькив – Роман, Белый, Дидык, Сыч – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мысык, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67) – Климчук.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

Удары (в створ): 5 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 8
Оффсайды: 1 – 2.

ВЕРЕС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 1°C

События матча
82' ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
62' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Верес).

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vOv1000
    vOv1000, 11.12.2021 19:05
    +4
    Пора вже штрафувати суддів за ліві пенальті,що Вересу,що Маріуполю вчора. Головне куратор італієць!
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.12.2021 19:44
    +3
    Я так і не зрозумів за що там пенальті. Треба позбуватися цих павелків і італійських нахлібників. З року в рік цирк, а не суддівство, а потім запитуємо чому наші арбітри не судять в топ турнірах.
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    wartaan
    wartaan, 11.12.2021 19:51
    +1
    рух как и динамо продолжает обесатся. бе судей совсем дела плохи....
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    Александр Ад
    Александр Ад, 11.12.2021 20:22
    0
    так и живемо,так и граємо,всюди туман...
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    aleks19826
    aleks19826, 11.12.2021 19:16
    0
    Александр Потапчук, 11.12.2021 19:10
    Рух не може, суддя допоможе!
    Так завжди було. Бідовим командам ставили і ставлять лєві пенальті
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    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 11.12.2021 19:10
    0
    Рух не може, суддя допоможе!
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