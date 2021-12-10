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11.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Западные «разборки» в Луцке

  • 10.12.2021 15:38
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Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В субботу, 11-го декабря, в заключительном матче в этом году «Верес», который в нынешнем сезоне проводит игры в Луцке в статусе хозяев поля, будет принимать географических соседей из «Руха». В западном дерби руховцы побеждали в обеих встречах с «красно-черными».

Верес

К новому противостоянию подопечные воспитанника львовского футбола Юрия Вирта после разгромного поражения от «Динамо» подошли не с лучшим настроением. В общей сложности текущая безголевая серия «Вереса» длится в чемпионате 209 минут. Что касается кадровых проблем, то в составе «Вереса» не сможет выйти на поле стадиона «Авангард» основной защитник Дмитрий Немчанинов, который был удален в прошлом туре.

Интересно, что состав «Вереса» в нынешнем чемпионате является самым стабильным. Юрий Вирт задействовал меньше среди всех клубов УПЛ игроков - всего 21 футболист. При этом Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Мирошник и Дмитрий Немчанинов с первого тура выступали без замен.

Рух

«Рух» не пропускает голов в чемпионате в течение 182-х минут. К тому же безничейная гостевая клубная рекордная серия руховцев длится в УПЛ 4 игры: победа и три поражения. Что касается кадровых проблем, то не смогут помочь команде Даниил Кондраков и Андрей Борячук, пребывающие в лазарете «желто-черных».

Вот предматчевое мнение капитана «Руха» Максима Белого: «Верес» – это сыгранная команда. У них коллектив остался еще из Первой лиги. На поле игроки ровенского клуба действуют слаженно. Это достаточно боевой коллектив. В первом круге мы выиграли. Тогда мы забили два быстрых мяча и впоследствии действовали по результату. Учитывая погодные условия и мотивированного соперника нам точно не будет легко».

История встреч

В короткой истории очных встреч «Верес» и «Рух» встречались всего дважды, и в обоих матчах победы с одинаковым счетом 2:1 праздновали руховцы. Дебютная игра состоялась 27 августа 2019 года в Млинове в рамках 1/32 финала Кубка Украины, и все голы были забиты в первом тайме. Первыми отличились гости – после точных ударов Даниила Кондракова и Юрия Климчука, на что «красно-черные». ответили голом престижа Юрия Соломко. А 7 августа этого года соперники впервые встретились и в УПЛ. И снова события разворачивались по тому же сценарию. Счет открыл Андрей Борячук, голевой почин которого поддержал Юрий Климчук. К концу же первого тайма результативная атака «Вереса» завершилась голом Михаила Шестакова.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов (Днепр), который провел уже 114 игр в УПЛ. «Верес» при Романове проведет вторую игру в нынешнем чемпионате, а в первой на своем поле сыграл вничью с «Ворсклой». Для «Руха» это будет 4-я игра с этим арбитром, а предыдущие завершались без ничьих «желто-черных»: две победы и поражение.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Махнев, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич, Сергийчук.

«Рух»: Панькив, Роман, Сыч, Билый, Дидык, Альваренга, Сапуга, Федорчук, Климчук, Бойчук, Таллес.

Прогноз на противостояние

«Рух» снова настроен завершить матч в этом году на победной ноте. «Верес» же после разгромного поражения в прошлом туре нацелен на реабилитацию перед своими болельщиками. В предстоящем поединке спрогнозируем ничейный результат.

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11 декабря, суббота

«Верес» – «Рух»
Луцк. Стадион «Авангард». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ВЕРЕС – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:1

Юрий Назаркевич, Sport.ua

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