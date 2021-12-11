В субботу, 11-го декабря, состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались ровенский «Верес» и львовский «Рух».
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Верес» – «Рух» - 1:1
Панасенко, 62 – Климчук, 82 (пен.)
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Гол Панасенко
Гол Климчука
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Верес).
Источник — Sport.ua
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