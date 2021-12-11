В субботу, 11 декабря, состоялся поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли ПФК «Львов» и полтавская «Ворскла».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Львов» - «Ворскла» - 1:1.
Ременяк, 74 - Амилькар, 65.
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Лучшие моменты первого тайма
Гол Амилькара
Гол Ременяка
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Амилькар (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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