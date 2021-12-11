18-й тур
Львов
1 : 1
Ворскла
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла – 1:1. Полтава без лидеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

  • 11.12.2021 21:30
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Львов – Ворскла – 1:1. Полтава без лидеров. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла

В субботу, 11 декабря, состоялся поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли ПФК «Львов» и полтавская «Ворскла».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Львов» - «Ворскла» - 1:1.

 Ременяк, 74 - Амилькар, 65.

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Лучшие моменты первого тайма

Гол Амилькара

Гол Ременяка

Лучшие моменты второго тайма

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
65' ГОЛ ! Мяч забил Амилькар (Ворскла).

Источник — Sport.ua

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