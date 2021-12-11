Два ключевых игрока Ворсклы травмировались, у одного – перелом

«Ворскла» начала матч 18-го тура УПЛ против «Львова» без двух нескольких основных игроков.



Сообщается, что они травмировались перед зимней паузой в чемпионате.



Форвард Руслан Степанюк сломал ногу и выбыл на неопределенный срок. Вратарь Дмитрий Ризнык получил травму в матче против «Руха» и выбыл на 2-3 недели.



Отметим, что матч против «Львова» – последний для полтавчан в этом календарном году. Первым соперником во второй части чемпионата у «Ворсклы» будет «Верес» (26.02).