Два ключевых игрока Ворсклы травмировались, у одного – перелом

Дмитрий Ризнык пропустит пару недель, Руслан Степанюк выбыл на неопределенный срок

  • 11.12.2021 20:02
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Два ключевых игрока Ворсклы травмировались, у одного – перелом
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

«Ворскла» начала матч 18-го тура УПЛ против «Львова» без двух нескольких основных игроков.
 
Сообщается, что они травмировались перед зимней паузой в чемпионате.
 
Форвард Руслан Степанюк сломал ногу и выбыл на неопределенный срок. Вратарь Дмитрий Ризнык получил травму в матче против «Руха» и выбыл на 2-3 недели.
 
Отметим, что матч против «Львова» – последний для полтавчан в этом календарном году. Первым соперником во второй части чемпионата у «Ворсклы» будет «Верес» (26.02). 

Источник — Футбол 1/2/3

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