18-й тур
Львов
0 : 0
Ворскла
11.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.12.2021 23:17
  • 61 просмотр
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Львов – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 11 декабря, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ПФК «Львов» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:30.

Всю первую часть сезона короткая скамейка запасных «Ворсклы» давала о себе знать, но все обходилось для Максимова более-менее нормально. А к концу сезона началось - разгром от «Днепра-1», чудом удержаная ничья с «Рухом»... Создается впечатление, что главное для полтавской команды - еще как-то отмучиться этот матч и ждать зимнего усиления. Иначе борьбу с тем же «Днепром-1» и «Зарей» за бронзовые медали можно считать проигранной заранее. «Львов» в прошлом туре получил большую оплеуху от донецкого «Шахтера» (1:6) и попытается хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками, чтобы еще на большее расстояние отойти от зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

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