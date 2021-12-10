В субботу, 11-го декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» примет «Ворсклу». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Львов

Львовский коллектив в последних матчах чемпионата показывал довольно неплохие результаты. В предыдущих трех турах команда Олега Дулуба добыла две победы кряду – были биты «Заря» 2:1 и «Мариуполь» 1:0. Эти результаты несколько улучшили турнирное положение «львов», команда отгородила себя от зоны вылета, однако в предыдущем туре клуб разгромно проиграл донецкому «Шахтеру» со счетом 1:6.

В том матче «Львов» хорошо начал поединок и открыл счет благодаря красивому голу Эрнеста Антви, а отличная игра в защите не давала сопернику восстановить паритет на табло вплоть до конца первого тайма. Увы, за минуту до завершения основного времени первой половины игры «львы» привезли на свои ворота пенальти и Тете сделал счет ничейным. После пропущенного гола львовский клуб словно заменили и во втором тайме он посыпался, пропустив еще 5 безответных мячей. Вероятно, что тренерский штаб «Львова» провел работу над ошибками и на матч против «Ворсклы» команда выйдет более собранной, да и соперник явно ниже классом за «Шахтер», но легкого поединка все равно ждать не стоит.

Ворскла

«Ворскла» продолжает вести борьбу за еврокубковую зону. Полтавский клуб долгое время держал за собой третью строчку в турнирной таблице, но разгромное поражение в 16-м туре от «Днепра-1» со счетом 1:5 отбросило команду вниз, а в прошлом туре «Ворскла» в добавок споткнулась об львовский «Рух», сыграв вничью 0:0. После 17 туров коллектив Максимова занимает 5-е место в чемпионате и все еще имеет неплохие шансы зацепиться за топ-3, но для этого команде никак нельзя продолжать терять очки. Потому в матче против «Львова» полтавчанам желательно побеждать, чтобы не ухудшить свое шаткое положение в борьбе за попадание в еврокубки.

История встреч

В последних четырёх очных встречах, включая матч Кубка Украины, трижды победу праздновала «Ворскла» и один раз выиграл «Львов». При этом стоит отметить, что все победы состоялись именно в домашних матчах, потому «Львов» имеет все шансы продолжить эту традицию. Напомним, в первому круге чемпионата победу со счетом 4:1 в Полтаве праздновала «Ворскла».

Ориентировочные составы

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Лека, Романчук, Политыло, Довгий, Грысьо, Бусько, Ременяк, Антви, Шина

«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Пердута, Яворский, Чеснаков, Тилль, Якубу, Пешич, Пуцлин, Кане, Рангел

Прогноз на противостояние

Безусловно, что этот матч можно назвать поединком за «6 очков» и обе команды будут играть на победу. «Львову» она нужна, ведь для них зона вылета уже на расстоянии пяти зачётных пунктов. У «Ворсклы» задачи другие, команде нужно перекрывать последние неудачные результаты и отбивать желанную третью строчку в турнирной таблице. Не стоит забывать, что полтавский клуб все же выше классом, но «Львов» крепкий орешек, поэтому спрогнозируем минимальную победу «Ворсклы».

11 декабря, суббота