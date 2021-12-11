Ничья напоследок. Львов и Ворскла разошлись миром перед зимней паузой

Противостояние между «Львовом» и «Ворсклой» закрывало программу субботнего игрового дня 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Соперники к своему последнему матчу года подошли не в лучшем настроении. Львовяне в прошлом туре крупно проиграли «Шахтеру» со счетом 1:6, а «зелено-белые» в двух предыдущих встречах сумели взять только одно очко, причем поражение «Днепру-1» тоже получилось очень болезненным – 1:5. Потери очков сразу же сказались на турнирном положении полтавчан. Еще три недели назад команда Юрия Максимова занимала третью позицию, а перед матчем во Львове отставала от «бронзового» места уже на восемь очков.

Как и в Луцке, где ранее встречались «Верес» и «Рух», во Львове командам пришлось играть в густом тумане, который начал рассеиваться ближе к перерыву. Встреча началась с неприятности для полтавчан. Уже на 8-й минуте тренерскому штабу гостей пришлось делать вынужденную замену, поскольку не мог продолжить игру Пердута (вместо него на поле вышел Павлюк). Соперники долгое время пытались привыкнуть к тяжелым погодным условиям, изредка создавая полумоменты у ворот. Львовяне быстрее освоились на домашнем газоне. В середине первого тайма Якимец головой с угла вратарской пробил в руки голкиперу, а через несколько секунд Эрнест из хорошей позиции не попал в ворота.

Хозяева поля владели преимуществом и пытались каждую свою атаку завершать ударом по воротам. У полтавчан же конструктивная игра не особо клеилась, к тому же, они частенько грешили неточными передачами. Впрочем, «зелено-белые» контролем мяча сумели сбить запал соперников, а затем и начали угрожать воротам. С ударом Тилля в падении справился Ильющенков, после чего замыкавший навес с углового Рангел немного не попал в цель.



Фото - УПЛ

Не хотелось бы касаться судейских решений, но на 37-й минуте состоялся неоднозначный эпизод. Павлюк очень грубо сыграл в ногу Зозуле, и полтавчане вполне могли остаться в меньшинстве. Арбитр решил не удалять игрока «Ворсклы», показав нарушителю «горчичник», а тренерский штаб «зелено-белых» оперативно заменил Павлюка, который и сам вышел на поле после замены в начале поединка. Зозуля, к счастью, продолжил игру, и перед перерывом имел шикарную возможность для взятия ворот. После передачи Довгого Зозуля из пределов вратарской подправлял мяч, и Ткаченко выручил свою команду.

В начале второй половины встречи команды действовали осторожно, пытаясь аккуратно распоряжаться мячом. Обострил ситуацию у ворот соперников Брикнер. После первого удара полузащитника мяч попал в игрока «Ворсклы», а со второй попытки Брикнер попал в штангу. Полтавчане ответили своим убойным моментом. Рангел с правого полуфланга сделал передачу в район 11-тиметровой отметки, куда набежал Кушниренко, у которого не получился удар. А изменило нули на табло стандартное положение. После розыгрыша штрафного на правом фланге Кане навесил на дальнюю штангу, и Амилькар с рикошетом от Леки отправил мяч в ворота, забив свой первый гол в УПЛ.

Такое развитие событий заставило львовян более активно искать пути к штрафной «Ворсклы», а гости сконцентрировались на оборонительных действиях, выжидая моменты для проведения контратак. И подопечные Олега Дулуба довольно быстро сумели сравнять результат. Это Ременяк принял мяч в штрафной полтавского клуба, качнул Яворского и точно пробил в ближний угол.

В оставшееся игровое время хозяева поля больше атаковали, пытаясь вырвать победу. Полтавчане едва не помогли соперникам достичь желаемого: Ткаченко промахнулся мимо мяча, и Шина с практически нулевого угла едва не воспользовался оплошностью голкипера. Мог еще раз забивать Амилькар, который с разворота пробил чуть выше перекладины.

И все же, финальный свисток зафиксировал ничью. В стартовом туре после зимней паузы львовяне сыграют в Александрии, а «Ворскла» будет принимать «Верес».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Львов» - «Ворскла» - 1:1.

Ременяк, 74 - Амилькар, 65.

Грисьо, 9, Брикнер, 45+2, Довгий, 66, Политыло, 85 - Павлюк, 37.

«Львов»: Ильющенков - Романчук, Лека, Брикнер (Ременяк, 69) - Грисьо (Семенив, 77), Политыло, Довгий, Якимец - Зозуля, Ныч (Шина, 77), Эрнест (Бусько, 85).

«Ворскла»: Ткаченко - Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 39), Чеснаков, Яворский, Якубу - Кушниренко, Челядин (Хрипчук, 87) - Пешич, О. Тилль, Кане - Рангел.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион:«Арена Львов» (Львов).

ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА