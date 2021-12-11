18-й тур
Львов
1 : 1
Ворскла
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ничья напоследок. Львов и Ворскла разошлись миром перед зимней паузой

Команды обменялись точными ударами во втором тайме

  • 11.12.2021 21:27
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
Ничья напоследок. Львов и Ворскла разошлись миром перед зимней паузой
© УПЛ

Противостояние между «Львовом» и «Ворсклой» закрывало программу субботнего игрового дня 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Соперники к своему последнему матчу года подошли не в лучшем настроении. Львовяне в прошлом туре крупно проиграли «Шахтеру» со счетом 1:6, а «зелено-белые» в двух предыдущих встречах сумели взять только одно очко, причем поражение «Днепру-1» тоже получилось очень болезненным – 1:5. Потери очков сразу же сказались на турнирном положении полтавчан. Еще три недели назад команда Юрия Максимова занимала третью позицию, а перед матчем во Львове отставала от «бронзового» места уже на восемь очков.

Как и в Луцке, где ранее встречались «Верес» и «Рух», во Львове командам пришлось играть в густом тумане, который начал рассеиваться ближе к перерыву. Встреча началась с неприятности для полтавчан. Уже на 8-й минуте тренерскому штабу гостей пришлось делать вынужденную замену, поскольку не мог продолжить игру Пердута (вместо него на поле вышел Павлюк). Соперники долгое время пытались привыкнуть к тяжелым погодным условиям, изредка создавая полумоменты у ворот. Львовяне быстрее освоились на домашнем газоне. В середине первого тайма Якимец головой с угла вратарской пробил в руки голкиперу, а через несколько секунд Эрнест из хорошей позиции не попал в ворота.

Хозяева поля владели преимуществом и пытались каждую свою атаку завершать ударом по воротам. У полтавчан же конструктивная игра не особо клеилась, к тому же, они частенько грешили неточными передачами. Впрочем, «зелено-белые» контролем мяча сумели сбить запал соперников, а затем и начали угрожать воротам. С ударом Тилля в падении справился Ильющенков, после чего замыкавший навес с углового Рангел немного не попал в цель.


Фото - УПЛ

Не хотелось бы касаться судейских решений, но на 37-й минуте состоялся неоднозначный эпизод. Павлюк очень грубо сыграл в ногу Зозуле, и полтавчане вполне могли остаться в меньшинстве. Арбитр решил не удалять игрока «Ворсклы», показав нарушителю «горчичник», а тренерский штаб «зелено-белых» оперативно заменил Павлюка, который и сам вышел на поле после замены в начале поединка. Зозуля, к счастью, продолжил игру, и перед перерывом имел шикарную возможность для взятия ворот. После передачи Довгого Зозуля из пределов вратарской подправлял мяч, и Ткаченко выручил свою команду.

В начале второй половины встречи команды действовали осторожно, пытаясь аккуратно распоряжаться мячом. Обострил ситуацию у ворот соперников Брикнер. После первого удара полузащитника мяч попал в игрока «Ворсклы», а со второй попытки Брикнер попал в штангу. Полтавчане ответили своим убойным моментом. Рангел с правого полуфланга сделал передачу в район 11-тиметровой отметки, куда набежал Кушниренко, у которого не получился удар. А изменило нули на табло стандартное положение. После розыгрыша штрафного на правом фланге Кане навесил на дальнюю штангу, и Амилькар с рикошетом от Леки отправил мяч в ворота, забив свой первый гол в УПЛ.

Такое развитие событий заставило львовян более активно искать пути к штрафной «Ворсклы», а гости сконцентрировались на оборонительных действиях, выжидая моменты для проведения контратак. И подопечные Олега Дулуба довольно быстро сумели сравнять результат. Это Ременяк принял мяч в штрафной полтавского клуба, качнул Яворского и точно пробил в ближний угол.

В оставшееся игровое время хозяева поля больше атаковали, пытаясь вырвать победу. Полтавчане едва не помогли соперникам достичь желаемого: Ткаченко промахнулся мимо мяча, и Шина с практически нулевого угла едва не воспользовался оплошностью голкипера. Мог еще раз забивать Амилькар, который с разворота пробил чуть выше перекладины.

И все же, финальный свисток зафиксировал ничью. В стартовом туре после зимней паузы львовяне сыграют в Александрии, а «Ворскла» будет принимать «Верес».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Львов» - «Ворскла» - 1:1.

 Ременяк, 74 - Амилькар, 65.

Грисьо, 9, Брикнер, 45+2, Довгий, 66, Политыло, 85 - Павлюк, 37.

«Львов»: Ильющенков - Романчук, Лека, Брикнер (Ременяк, 69) - Грисьо (Семенив, 77), Политыло, Довгий, Якимец - Зозуля, Ныч (Шина, 77), Эрнест (Бусько, 85).

«Ворскла»: Ткаченко - Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 39), Чеснаков, Яворский, Якубу - Кушниренко, Челядин (Хрипчук, 87) - Пешич, О. Тилль, Кане - Рангел.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион:«Арена Львов» (Львов).

ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
65' ГОЛ ! Мяч забил Амилькар (Ворскла).

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ya-Legenda
    Ya-Legenda, 11.12.2021 21:56
    0
    Полтава просто мертвая, и это факт! Забили случайно, пол второго тайма просто пешком ходили, даже не знаю что с ними, но это не футбол!!!
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 11.12.2021 21:36
    0
    Коментировать это д@рьмо нет смысла.Была бы моя воля Максимов бы покинул команду после этой игры.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности