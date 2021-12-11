Юрий МАКСИМОВ: «Ризнык не играл - Ворскле пенальти не дали. Хорошо»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов после ничьей с «Львовом» (1:1) оценил первую часть чемпионата.

«Понравилось, как мы сыграли первую часть сезона, но последние три матча не получились. Благодарен ребятам, пусть теперь отдыхают и готовятся. Было тяжело - много травм, был еще коронавирус. Сейчас на долгий срок выбыли Степанюк и Скляр. То, что можем, то делаем. Прыгаем выше головы. Отсутствие Ризныка? Сказали, чтобы Дима не играл. А то он выходит и нам пенальти дают. Он не играл, пенальти не дали нам, хорошо все прошло».

«Надеюсь, сможем усилиться и будет все нормально. Я доволен первой частью чемпионата. 7 очков отставания от «Днепра-1»? У них хорошая команда, 20 игроков сильных, которые знают, что нужно делать», - сказал Максимов.

Ранее Ризнык установил рекорд по количеству отраженных подряд пенальти в чемпионатах Украины.