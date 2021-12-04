17-й тур
Рух Львов
0 : 0
Ворскла
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не дожали в большинстве. Рух и Ворскла не забили друг другу

Львовская команда играла намного лучше, но не сумела пробить Ризныка

  • 04.12.2021 18:52
  • 1546 просмотров
  • 8 комментариев
Не дожали в большинстве. Рух и Ворскла не забили друг другу
© ФК Ворскла

После победы в прошлом туре над «Металлистом 1925» главный тренер «Руха» Леонид Кучук сделал лишь одно изменение в стартовом составе своих подопечных: вместо травмированного Борячука на поле вышел Альваренга. В составе же «Ворсклы» после громкого поражения от «Днепра-1» Юрий Максимов совершил две ротации: вместо Тамма и Пешича в игру вступили Степанюк и Челядин.

Обе команды в прохладную львовскую погоду активно начали этот поединок. Первый же опасный момент возник у ворот полтавчан. Пуцлин ошибся с передачей назад партнеру и Альваренга, на скорости обыграв Якубу, пробивал в ближний угол, но Ризнык перевел мяч на угловой.

ФК Рух

Игроки «Ворсклы» тоже быстро переходили от обороны к атаке. Один из контрвыпадов полтавчан завершился фланговой передачей Пердуты в центр штрафной, но Тилль пробил головой в руки Панькиву. «Руховцы» продолжали больше владеть мячом и имел возможность отличиться Таллес, но мяч от защитника срикошетил на угловой.

Оживление на трибунах вызвала массированная атака «Руха», которая могла закончиться голом. Сначала после удара Бойчука спасает ворота Ризнык, первым на добивании был Сапуга, но мяч попал в перекладину ворот и отскочивл к Сычу, которого и повалил на газон Якубу. Опытный арбитр Бойко сразу указал на «точку», однако вратарь «Ворсклы» сумел парировать удар Климчука. При этом Ризнык уже 5-й (!) раз подряд становится победителем пенальтийских дуэлей, став новым рекордсменом среди всех вратарей-антипенальтистов УПЛ. Для Климчука это уже 2-й промах с «точки» – после 5-го удара.

Второй тайм активнее начали полтавчане. Дважды пытался завершать атаки Рангел, но ударам бразильца не хватало точности. Имел новую возможность открыть счет Климчук, но удар получился несильным и в руки вратарю. Напряжение на поле нарастало и в итоге Кравчук, появившийся на поле во втором тайме, был удален с поля – после двух желтых карточек. Для Кравчука это вторая красная карточка в УПЛ и вновь в нынешнем чемпионате после выходов на замену.

Оставшись в меньшинстве, игроки «Ворсклы» основные усилия сосредоточили в защите. Пройти массированные защитные редуты полтавчан было тяжело. Еще и надежно действовал в рамке ворот Ризнык, в одном из эпизодов в броске парируя удар Климчука. Дважды издалека пытался завершить атаки Роман, но пробивал мимо ворот.

Опасный дальний удар наносил и Мысык, в свое время выступавший и за «Ворсклу». Под конец тайма могли отличиться Челядин и Федорчук, пробив головами рядом с крестовинами ворот. В итоге «Руху» так и не удается в УПЛ победить «Ворсклу» – уже в 4-й игре: по две ничьи и поражения. Полтавчане на «Арене Львов» завершили две свои гостевые серии: безничейную, длившуюся пять игр, и голевую – четыре матча.


 

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Рух» - «Ворскла» - 0:0.

 Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлин, 28, Кравчук, 53.

 Кравчук, 61 (второе предупреждение).

На 38 минуте Климчук («Рух») не забил пенальти (вратарь).

«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Билый, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) - Климчук.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу - Челядин, Пуцлин - Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

РУХ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
61' Даниил Кравчук (Ворскла) получает красную карточку.

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SeM077
    SeM077, 04.12.2021 18:53
    +5
    Ворскла ніяка, як і минулого сезону здулась на 2-му колі. Поставте Різнику велику пляшку за цю нічию. А Рух молодці, грали в футбол. І там Григорчук вільний, задумайтесь.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 04.12.2021 19:22
    +3
    Різник на мертво! Рух майже молодці!
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 04.12.2021 19:59
    +1
    Andy_P, 04.12.2021 19:36
    Максимов что-то про коронавирус говорил? Типа, Тамм болен, Тиль, Степанюк после болезни? Лавка не шахтеровская и не динамовская, но это никак не оправдывает полный пофигизм некоторых игроков Ворсклы уже второй матч подряд.
    Їм за перемогу над Динамо знаєш який куш Шахтар виписав?Тепер вже за копійки грати не хочуть.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.12.2021 20:11
    0
    OLEXANDER, 04.12.2021 20:08
    Нехай Максимов там не блефує, Ворску Маріуполь(читмй Ахметов) допустив до Єврокубків в останньому, 26-му турі в минулому чемпіонаті і тепер Ворскла Шахтарю "винна"...Тому проти ШД вони грати не будуть.
    Ну по першій грі вилучення в Ворскли кумедне. По грі не програли,намагались грати на результат
    Ссылка
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 04.12.2021 20:08
    0
    avk2307, 04.12.2021 20:03
    Ну так з Динамо дві гри всього.
    А з Шахтарем також можно було підзаробити, але судді також хотіли заробити
    Нехай Максимов там не блефує, Ворску Маріуполь(читмй Ахметов) допустив до Єврокубків в останньому, 26-му турі в минулому чемпіонаті і тепер Ворскла Шахтарю "винна"...Тому проти ШД вони грати не будуть.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.12.2021 20:03
    0
    OLEXANDER, 04.12.2021 19:59
    Їм за перемогу над Динамо знаєш який куш Шахтар виписав?Тепер вже за копійки грати не хочуть.
    Ну так з Динамо дві гри всього.
    А з Шахтарем також можно було підзаробити, але судді також хотіли заробити
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 04.12.2021 19:36
    0
    Максимов что-то про коронавирус говорил? Типа, Тамм болен, Тиль, Степанюк после болезни? Лавка не шахтеровская и не динамовская, но это никак не оправдывает полный пофигизм некоторых игроков Ворсклы уже второй матч подряд.
    Ссылка
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 19:17 (изменен)
    0
    SeM077, 04.12.2021 18:53
    Ворскла ніяка, як і минулого сезону здулась на 2-му колі. Поставте Різнику велику пляшку за цю нічию. А Рух молодці, грали в футбол. І там Григорчук вільний, задумайтесь.
    Точняк. Тут 2 тура и Ворскла рухнула на 5-е место. А завтра Заря и Днепр-1 от неё удалятся.
    Ссылка
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