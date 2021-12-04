Не дожали в большинстве. Рух и Ворскла не забили друг другу

После победы в прошлом туре над «Металлистом 1925» главный тренер «Руха» Леонид Кучук сделал лишь одно изменение в стартовом составе своих подопечных: вместо травмированного Борячука на поле вышел Альваренга. В составе же «Ворсклы» после громкого поражения от «Днепра-1» Юрий Максимов совершил две ротации: вместо Тамма и Пешича в игру вступили Степанюк и Челядин.

Обе команды в прохладную львовскую погоду активно начали этот поединок. Первый же опасный момент возник у ворот полтавчан. Пуцлин ошибся с передачей назад партнеру и Альваренга, на скорости обыграв Якубу, пробивал в ближний угол, но Ризнык перевел мяч на угловой.

ФК Рух

Игроки «Ворсклы» тоже быстро переходили от обороны к атаке. Один из контрвыпадов полтавчан завершился фланговой передачей Пердуты в центр штрафной, но Тилль пробил головой в руки Панькиву. «Руховцы» продолжали больше владеть мячом и имел возможность отличиться Таллес, но мяч от защитника срикошетил на угловой.

Оживление на трибунах вызвала массированная атака «Руха», которая могла закончиться голом. Сначала после удара Бойчука спасает ворота Ризнык, первым на добивании был Сапуга, но мяч попал в перекладину ворот и отскочивл к Сычу, которого и повалил на газон Якубу. Опытный арбитр Бойко сразу указал на «точку», однако вратарь «Ворсклы» сумел парировать удар Климчука. При этом Ризнык уже 5-й (!) раз подряд становится победителем пенальтийских дуэлей, став новым рекордсменом среди всех вратарей-антипенальтистов УПЛ. Для Климчука это уже 2-й промах с «точки» – после 5-го удара.

Второй тайм активнее начали полтавчане. Дважды пытался завершать атаки Рангел, но ударам бразильца не хватало точности. Имел новую возможность открыть счет Климчук, но удар получился несильным и в руки вратарю. Напряжение на поле нарастало и в итоге Кравчук, появившийся на поле во втором тайме, был удален с поля – после двух желтых карточек. Для Кравчука это вторая красная карточка в УПЛ и вновь в нынешнем чемпионате после выходов на замену.

Оставшись в меньшинстве, игроки «Ворсклы» основные усилия сосредоточили в защите. Пройти массированные защитные редуты полтавчан было тяжело. Еще и надежно действовал в рамке ворот Ризнык, в одном из эпизодов в броске парируя удар Климчука. Дважды издалека пытался завершить атаки Роман, но пробивал мимо ворот.

Опасный дальний удар наносил и Мысык, в свое время выступавший и за «Ворсклу». Под конец тайма могли отличиться Челядин и Федорчук, пробив головами рядом с крестовинами ворот. В итоге «Руху» так и не удается в УПЛ победить «Ворсклу» – уже в 4-й игре: по две ничьи и поражения. Полтавчане на «Арене Львов» завершили две свои гостевые серии: безничейную, длившуюся пять игр, и голевую – четыре матча.





Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Рух» - «Ворскла» - 0:0.

Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлин, 28, Кравчук, 53.

Кравчук, 61 (второе предупреждение).

На 38 минуте Климчук («Рух») не забил пенальти (вратарь).

«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Билый, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) - Климчук.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу - Челядин, Пуцлин - Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

РУХ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА