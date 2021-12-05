Леонид КУЧУК: «Нам не хватило везения и завершающего удара»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью львовян в матче против «Ворсклы» (0:0).

«Подвести итог под этим матчем могу одной фразой: мне не стыдно за сегодняшнюю игру. Играли против очень мощной и быстрой команды. У них в составе мастеровитые футболисты. Сегодня нам не хватило везения и кое-где завершающего удара. Поблагодарил ребят за игру. Мы будем двигаться дальше.

После удаления полтавчане сели в оборону и насытили центр поля. Мы начали слишком много играть именно через центр. Этого не нужно было делать. Мы должны были действовать шире и искать возможности для передачи в штрафную площадку «Ворсклы». Как только игроки это делали, возникали опасные моменты. Мы готовились к тому, что будем высоко прессинговать соперника. Если бы отдали инициативу «Ворскле», то они могли бы создать проблемы. Полтавчане мощнее нас в два раза. Таким образом мы отвели игру от наших ворот.

Незабитый пенальти Климчука? Вратарь полтавской команды – очень хорош в этом компоненте игры. Необходимо изучать поведение голкипера. Он сознательно открывал левый угол. Мне это было заметно со стороны. Но 11-метровый удар – это лотерея».