В субботу, 4 декабря, «Рух» в последней в этом году домашней встрече на «Арене Львов» будет принимать «Ворсклу». Ранее львовский клуб еще ни разу не одерживал «полтавскую» победу.

Рух

Именно с «Ворсклой» руховцы летом прошлого года дебютировали в элитном дивизионе страны. И именно в этой игре в Полтаве «Рух» пропустил в УПЛ наибольшее количество голов за матч – 5 мячей. К новому противостоянию подопечные Леонида Кучука подошли, в отличие от соперников, с хорошим настроением. Способствовала этому домашняя победа «желто-черных» в прошлом туре над «Металлистом 1925».

Что касается кадровых проблем, то в субботу не сможет помочь команде нападающий Даниил Кондраков, проходящий реабилитацию после оперативного вмешательства. В случае выхода на поле защитник «Руха» Максим Белый проведет 150-й матч в УПЛ. С особым настроением готовится к поединку руховец Марьян Мысык, еще два года назад выступавший именно за «Ворсклу».

Ворскла

Во Львов «Ворскла» отправится в состоянии «раненого зверя», ведь в прошлом туре подопечные Юрия Максимова с разгромным счетом 1:5 проиграли на выезде «Днепру-1». После поражений в Днепре один из тренеров «бело-зеленых» Александр Омельчук отметил: «Нам надо из этой ситуации выходить. Юрий Вильевич сказал ребятам, что трагедии мы не делаем. Да, счет большой, я согласен. У нас еще две игры. Их должны провести достойно, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении».

В общей сложности безничейная гостевая серия «Ворсклы» длится в чемпионате 5 игр: три победы и два поражения. Голевая серия полтавчан на полях соперников длится в УПЛ 4 игры – 6 мячей. На «Арене Львов» «Ворскла» может потерпеть 290-е поражение в УПЛ.

История встреч

«Рух» и «Ворскла» ранее провели всего три игры, и футболисты львовского клуба еще ни разу не побеждали полтавчан – ничья и два поражения. Последний раз «желто-черные» принимали «Ворсклу» в феврале этого года и завершили игру вничью – 1:1. Хозяева поля в первом тайме после удара своего лучшего бомбардира Юрия Климчука открыли счет, но во втором тайме Георгий Цитаишвили спас полтавчан от поражения, забив, как потом оказалось, свой единственный гол в составе «Ворсклы».

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Сергей Бойко (Киевская область), который провел уже 126 игр в УПЛ. «Рух» при Бойко проведет третью игру в элитном дивизионе, а в предыдущих – только побеждал. Для «Ворсклы» эта игра будет юбилейной, 20-й, с этим арбитром. Баланс предыдущих игр: 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Сыч, Белый, Дидык, Федорчук, Сапуга, Климчук, Бойчук, Таллес, Борячук.

«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Пердута, Яворский, Чеснаков, Тилль, Якубу, Пешич, Пуцлин, Кане, Рангел.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен завершить домашние матчи в этом году на мажорной, победной ноте. «Ворскла» же после разгромного поражения в прошлом туре нацелена реабилитироваться перед своими болельщиками. Спрогнозируем боевую ничью в этом противостоянии.

4 декабря, суббота