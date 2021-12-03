В субботу, 4 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 17:00.

Львовской команде, чтобы вылететь в этом году, придется сильно постараться – аутсайдеров хватает и без нее. На еврокубки тоже замахнуться не получится по той же причине – очевидно, что в Украине есть пять команд сильнее, чем «Рух». Поэтому единственной задачей остается не падать ниже нынешнего уровня и по возможности развиваться. В предыдущем туре подопечные Кучука обыграли «Металлист 1925» (2:0). «Ворскла» долгое время держала за собой третье место турнирной таблицы, но болезненное поражение в предыдущем туре от «Днепра-1» со счетом 1:5 отбросило команду вниз. Посмотрим, сможет Максимов и дальше выжимать максимум из своей очень короткой скамейки запасных. В матче первого круга сильнее была полтавская команда – победа со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла».