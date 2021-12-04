В субботу, 4 декабря, состоялся поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
«Рух» - «Ворскла» - 0:0.
Обзор матча
Незабитый пенальти
Лучшие моменты первого тайма
Удаление Кравчука
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.