Фарс вместо цирка. Почему УАФ не изменит ситуацию с арендованными в УПЛ

19 ноября в украинской Премьер-лиге состоялся, возможно, судьбоносный матч между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Мирчи Луческу, который накануне поединка благодушно разрешил сыграть против «бело-синих» всем арендованным у киевского клуба игрокам. Что правда, в стартовом составе «моряков» в итоге не оказалось четырех наиболее маститых футболистов, имеющих постоянный контракт с «Динамо» и временно играющих за «Черноморец», в лице Кучерука, Кадири, Смирного и Цитаишвили, но это уже мелочи и, так сказать, тонкости процесса.

На следующий день ситуацию прокомментировал директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна, который заявил, что ему и другим руководителям «горняков», дескать, хватило и 20 минут поединка между «Черноморцем» и «Динамо», чтобы понять правильность своей позиции – против дончан арендованные играть никогда не будут. Мнение Срны на этот счет интересно, прежде всего, по той причине, что у «Шахтера» есть свой клуб, в котором находится огромное количество футболистов, взятых взаймы – «Мариуполь».

В итоге в УПЛ мы имеем вроде как две разные позиции («Динамо» дает сыграть арендованным «Черноморцем» игрокам против себя, а «Шахтер» не позволяет сделать этого «Мариуполю»), но, по сути, обе они буквально напрочь пропитаны чем-то из области циркового искусства. То, чем занимаются киевляне и дончане – это банальное очковтирательство, не имеющего ничего общего с футбольным фейр-плей. Из-за этого мы и имеем такие результаты: «Мариуполь» - «Шахтер» - 0:5, «Черноморец» - «Динамо» - 1:6. Так и хочется спросить: кто больше, господа?

О том, что подобная порочная практика напрочь убивает престиж отечественного чемпионата как в глазах своих болельщиков, так и за рубежом, за последние несколько лет не рассуждал, пожалуй, только ленивый. И вот, наконец-то, кажется, назрела реакция главного футбольного органа страны – по неофициальной информации, УАФ планирует уже с нового сезона ввести в УПЛ лимит на количество арендованных в один клуб футболистов. Особых подробностей по этому вопросу пока нет, но, откровенно говоря, он уже настолько перезрел, что в какой-то степени даже не видится актуальным.

Нет, на первый взгляд ограничение числа арендованных – это несомненное благо, ведь мы больше не увидим по 15-16 футболистов «Динамо» или «Шахтера» (в следующем сезоне к ним в теории мог бы добавиться еще и амбициозный «Металлист») в составе одного клуба, а «Черноморец» или «Мариуполь» будут вынуждены выстраивать более качественную кадровую политику, не имея легких путей в виде «шефской помощи» от киевлян или дончан, соответственно.

ФК Шахтер

Впрочем, радужно и приятно все, как чаще всего и бывает, выглядит у нас только на бумаге. На практике же украинские болельщики и поклонники УПЛ из-за рубежа рискуют увидеть битву юридических уловок, одна из которых буквально лежит на поверхности и ранее весьма активно применялась в нашем футболе. Речь о якобы «полноценных» контрактах игроков из грандов с клубами вроде «Мариуполя» или «Черноморца». Нечто подобное в УПЛ уже практиковалось теми же «горняками». Например, «Шахтер» еще во времена Мирчи Луческу отдавал Рустама Худжамова в «Мариуполь» свободным агентом, а затем, когда «горнякам» нужен был резервный вратарь, немедленно возвращал кипера себе, причем также свободным агентом. Аналогичная ситуация была и, скажем, с Русланом Фоминым, который в феврале 2018 года по решению Паулу Фонсеки был подписан «Шахтером» из «Мариуполя» при нераскрытых условиях сделки, но, вероятнее всего, трансфер произошел на бесплатной для «горняков» основе.

Поэтому обходить лимит на арендованных футболистов отечественные гранды научились задолго до его введения, которое даже не факт, что в итоге состоится. А ведь это только одна из возможных схем. Еще можно подумать над субарендами и т.д. Как показывает практика, нет таких регламентных норм, которые бы при желании нельзя было бы обойти, причем сделав это юридически грамотно и красиво. Даже лимит на легионеров так или иначе в нашем чемпионате те же «горняки» научились обходить при помощи натурализованных исполнителей – Марлоса и Жуниора Мораеса, хотя последний пока из-за травмы не может помочь команде Де Дзерби.

В этой связи очень не хотелось бы, чтобы чемпионат Украины еще больше превращался в игрища юристов и, как говорил Кварцяный, кибернетиков. Конечно, стремление сделать УПЛ более конкурентной и честной – это шаг в правильном направлении, но важно очень грамотно просчитывать все варианты, чтобы на выходе не получить еще большую проблему, нежели имеющаяся. Однако является ли введение лимита на арендованных безоговорочно правильным решением? Не факт.

Вероятно, куда проще прописать в регламенте УПЛ норму, запрещающую клубам, которые отдают своих футболистов в аренду, каким-либо образом ограничивать (в том числе, и через экономические условия контрактов) их участие в тех или иных матчах. Однако подобного рода условие может быть расценено как вмешательство в контрактную работу клубов, но с другой стороны правила будут одинаковы для всех, и жаловаться на них вряд ли будет этично.

Но и это не самое главное. Клубы из сферы влияния «Динамо» или «Шахтера» в украинском футболе, увы, были, есть и наверняка будут. Все потому, что наша лига нерентабельна с точки зрения экономики, а от того ее жизнеспособность поддерживается во многом через искусственные методы работы. Поэтому при желании обойти можно будет практически любой барьер – например, рассказать о травме как в ситуации с Цитаишвили, которому номинально Луческу разрешил выйти на поле против «Динамо», но фактически грузин этого так и не сделал. Сомнения на счет истинной причины неучастия Гио в матче возникли сами по себе, а еще больше усилились после интервью Сергея Кравченко, который после матча откровенно признал, что причина переноса матча из Одессы в Киев вовсе не в мифических проблемах со стадионом «Черноморец», о чем гласила официальная версия. При этом, нужно отметить, что и «Шахтер» из-за «неотложных работ» на стадионе в Мариуполе выездной матч против команды Остапа Маркевича проводил в Ковалевке.

ФК Динамо

Вот так и живем. Цирк у нас происходит буквально на каждом шагу, а в стремлении что-либо изменить, УАФ рискует просто превратить ситуацию в фарс. Если сейчас у нас в лиге существуют номинальные запреты на участие арендованных футболистов против своих «материнских» клубов, то с введением лимита мы просто получим ситуацию, при которой футболисты не будут выходить на поле по тренерскому решению, из-за микротравмы, полученной накануне, либо же просто от «воспаления хитрости». В конце концов, подобное так же ненаказуемо с точки зрения регламентных норм, как и происходящее ныне. Мы просто рискуем подменить одни понятия другими. А это и есть фарс, профанация, имитация – нужное выберите сами, или продолжите логический ряд на свое усмотрение…