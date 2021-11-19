Цитаишвили не сыграет против Динамо. Известна причина

Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили не сыграет против киевского «Динамо» в матче 15-го тура УПЛ.
Сообщается, что 21-летний футболист, права на которого принадлежат киевлянам, вернулся с небольшой травмой из расположения сборной Грузии, которая провела матч отбора ЧМ-2022 против Швеции (2:0) и товарищескую игру против Узбекистана (1:0).
В текущем сезоне Цитаишвили сыграл за «Черноморец» в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол.
Источник — Twitter
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