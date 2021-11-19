Цитаишвили не сыграет против Динамо. Известна причина

Футболист «Черноморца» получил небольшую травму в расположении сборной Грузии

  • 19.11.2021 18:19
  • 3099 просмотров
  • 3 комментария
Цитаишвили не сыграет против Динамо. Известна причина
© ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили не сыграет против киевского «Динамо» в матче 15-го тура УПЛ.
 
Сообщается, что 21-летний футболист, права на которого принадлежат киевлянам, вернулся с небольшой травмой из расположения сборной Грузии, которая провела матч отбора ЧМ-2022 против Швеции (2:0) и товарищескую игру против Узбекистана (1:0).
 
В текущем сезоне Цитаишвили сыграл за «Черноморец» в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол.

Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    keegan
    keegan, 19.11.2021 18:49
    +1
    Разоешили только на бумаге
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 18:39
    +1
    Ну да... а вдруг забьет!?
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    jovtengellium
    jovtengellium, 19.11.2021 18:25
    -2
    у когось були сумніви? головне ж бо ГРАТИ ДОЗВОЛИЛИ !!!
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