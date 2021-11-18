СУРКИС: «Фарм, не фарм. Луческу разрешил отданным в аренду играть с Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с «Черноморцем»

  • 18.11.2021 21:10
  • 2292 просмотра
  • 16 комментариев
СУРКИС: «Фарм, не фарм. Луческу разрешил отданным в аренду играть с Динамо»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, кто принял решение разрешить отданным в аренду в «Черноморец» футболистам играть против киевлян в матче УПЛ:

«Разрешить арендованным «Черноморцем» футболистам играть против «Динамо» –  это личное решение Мирчи Луческу. Я во все, что касается организации матча с «Черноморцем», вообще не влезал. Мы и о переносе матча в Киев договорились по просьбе Луческу, потому что мы все помним, чем закончились наши выезды в Мариуполь. Главный тренер мог повезти на один из двух матчей второй состав? Мог. Согласитесь, мы бы могли себе это позволить и, скорее всего, это бы не сказалось на результате. Но Луческу, как максималист, оба раза повез в Мариуполь основу. На нее выпала большая нагрузка, и ключевые игроки устали. Как результат – не лучшее состояние в матче с «Барселоной». Мы ведь и вторую игру с мариупольцами хотели перенести в столицу, но не удалось.

Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться. Мы подали запрос в «Черноморец», и нам пошли навстречу. Сыграем с одесситами на стадионе «Динамо». Поле, кстати, там сейчас супер.

Аренда игроков в Одессу? Речь идет о совсем еще молодых ребятах. Они совершенно необстрелянные, им нужно поиграть на высшем уровне. «Черноморец» – отличный вариант, тем более, что в этом сотрудничестве был заинтересован и президент клуба Леонид Климов, который взял на себя часть зарплат игроков. И даже если «наши» одесситы не создадут в пятницу конкуренции, мы не можем лишить их шанса проявить себя на глазах у Луческу. Если они сильнее тех, кто играет в «Динамо», то ради бога – пусть будет ротация. Зимой или летом поменяемся составами. Кто-то поедет в Одессу, а кто-то вернется в Киев.

У каждого футболиста – свой путь. Скажем, Скорко и другие решили отправиться в «Черноморец», а вот Вивчаренко – остался в «Динамо». Мороз, будь его полная воля, вообще хотел продолжать работу со всеми бывшими подопечными по команде U-21. К слову, если кто-то считает, что это Суркис устроил Мороза в «Черноморец», сильно заблуждается. Я об этом назначении узнал от самого Юрия Леонтьевича, когда он пришел в мой кабинет и сообщил о том, что его пригласил Климов.

Пусть говорят: фарм, не фарм. Люди не понимают, что завтра ситуация может поменяться, и в том же «Черноморце» никого из динамовцев не останется. Вы помните ситуацию в «Колосе»? Там было пять наших действующих игроков и примерно столько же тех, кто был в «Динамо», но по разным причинам не заиграл – Лысенко, Петров, Милько, Ореховский. Но при этом никто не говорил, что Ковалевка – это фарм. «Колос» не хочет пользоваться арендованными у «Динамо» игроками? Это его право. А правильно это или нет – покажут результаты. Некоторые выводы можно делать уже сейчас.

К вопросу о фармах. Смотрите: у нас в стране работают две сильные академии – в «Динамо» и в «Шахтере». Давайте добавлю: еще что-то наклевывается в «Днепре-1». Так можно ли удивляться, что воспитанниками этих школ пользуется большинство клубов? И как это связано с тем, кто где играет. Например, мне совершенно без разницы, где играют «Мариуполь» и «Шахтер».

Где сыграют во втором круге «Динамо» и «Черноморец»? Я вам говорю об этом официально: матч второго круга между «Динамо» и «Черноморцем» состоится в Одессе. Перелет не такой уж сложный и очень недолгий. Одесса – прекрасный город, там отличные гостиницы и так далее. Но у нас большинство игроков приедут после матчей первой и молодежной сборных. Их настроение и состояние непонятно. А уже 19 ноября играть против «Черноморца». Один день без перелетов, переездов, расселений – в нашей позиции фактор немаловажный»

Источник — ТаТоТаке

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sosed12345
    Sosed12345, 18.11.2021 21:54
    +5
    --smart--Forever--, 18.11.2021 21:36
    ............Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.................. (с)
    Читаю этого 100личного клоуна и офигеваю: 23 ноября игра с Баварией. В этой игре они будут цепляться?? Как-то вспомнился при этом анекдот:
    - Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор
    Чувак, может не будешь на весь сайт кричать куда тебя головой упирали
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 21:52
    +4
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 21:47
    Сортирщик Жека,как твои выходные прошли в Лубнах ?
    Чистку сортиру своему сделал ?
    Я твою подружку обидел стекломойную?
    Да ты прям джентельмен , если бы ещё у мамки пенсию не воровал; я бы тебя зауважал даже
    Ссылка
    stop2018
    stop2018, 18.11.2021 21:40
    +4
    Так если бы не разрешили, там играть было бы не кому)))
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 18.11.2021 21:55
    +1
    --smart--Forever--, 18.11.2021 21:36
    ............Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.................. (с)
    Читаю этого 100личного клоуна и офигеваю: 23 ноября игра с Баварией. В этой игре они будут цепляться?? Как-то вспомнился при этом анекдот:
    - Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор
    Великий клуб Черноморец фарм Динамо к сожалению но тебе не стыдно что Мариуполь фарм Шахтёра? Давай будем последовательны дегенерат
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 21:42
    +1
    --smart--Forever--, 18.11.2021 21:36
    ............Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.................. (с)
    Читаю этого 100личного клоуна и офигеваю: 23 ноября игра с Баварией. В этой игре они будут цепляться?? Как-то вспомнился при этом анекдот:
    - Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор
    Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор (с)
    Только что мы узнали как у Форевки прошли выходные
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 18.11.2021 22:01 (изменен)
    0
    Ответа от --smart--Forever-- я так ине услышал что следовало доказать . Главное украсил свой ник двумя чёрточками ,в левой две по центру две и право 2
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 18.11.2021 22:01
    0
    Фарм не фарм....В нашем чемпионате всем лигам нада провести аудиторку своих футбольніх школ.Это просто жесть.Куча мала просто футбольного мусора с тренерами физруками которые потом не знают куда девать.
    Ограничить количество арендованых до двух в составе.Плюс заставлять определённое время отыграть в соснове своих клубов своим воспитаникам.
    Если нет зачем тогда все эти футбольные школы нужны.Не чемпионат а базар лига.За сборную вообще страшно...
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 18.11.2021 21:59
    -1
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 21:57
    Шляпа рыжая ,зачем аккаунт сменила
    Я не Цыгнаков или Ахметов .рыжий это твой хозяин
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 22:00
    -2
    SergeyKharkiv, 18.11.2021 21:59
    Я не Цыгнаков или Ахметов .рыжий это твой хозяин
    Ботик,сколько тебе платят ?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 18.11.2021 21:39
    -2
    --smart--Forever--, 18.11.2021 21:36
    ............Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.................. (с)
    Читаю этого 100личного клоуна и офигеваю: 23 ноября игра с Баварией. В этой игре они будут цепляться?? Как-то вспомнился при этом анекдот:
    - Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор
    не ну надеятся то будем на успех. Все таки евроочки нам нужны а то тут деревенские гранды нэ олыгархы довели футбол до ручки. Но поржал знатно. Спасибо
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 18.11.2021 21:36 (изменен)
    -2
    ............Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.................. (с)
    Читаю этого 100личного клоуна и офигеваю: 23 ноября игра с Баварией. В этой игре они будут цепляться?? Как-то вспомнился при этом анекдот:
    - Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 21:57
    -3
    SergeyKharkiv, 18.11.2021 21:55
    Великий клуб Черноморец фарм Динамо к сожалению но тебе не стыдно что Мариуполь фарм Шахтёра? Давай будем последовательны дегенерат
    Шляпа рыжая ,зачем аккаунт сменила
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 18.11.2021 21:24
    -3
    Короче Дед решил дёрнуть Баварию дома.... Или по крайней мере не проиграть крупно
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 21:53
    -4
    FunnyCat____, 18.11.2021 21:52
    Я твою подружку обидел стекломойную?
    Да ты прям джентельмен , если бы ещё у мамки пенсию не воровал; я бы тебя зауважал даже
    Сортирщик ,почему ты так быстро слился в сортир ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.11.2021 21:47 (изменен)
    -4
    FunnyCat____, 18.11.2021 21:42
    Мама меня изнасиловали
    - Ты хоть упиралась??
    - Да, головой в забор (с)
    Только что мы узнали как у Форевки прошли выходные
    Сортирщик Жека,как твои выходные прошли в Лубнах ?
    Чистку сортиру своему сделал ?
    Ссылка
    icebeer
    icebeer, 18.11.2021 21:33
    -4
    Какая же тварь.
    Ссылка
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