СУРКИС: «Фарм, не фарм. Луческу разрешил отданным в аренду играть с Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, кто принял решение разрешить отданным в аренду в «Черноморец» футболистам играть против киевлян в матче УПЛ:

«Разрешить арендованным «Черноморцем» футболистам играть против «Динамо» – это личное решение Мирчи Луческу. Я во все, что касается организации матча с «Черноморцем», вообще не влезал. Мы и о переносе матча в Киев договорились по просьбе Луческу, потому что мы все помним, чем закончились наши выезды в Мариуполь. Главный тренер мог повезти на один из двух матчей второй состав? Мог. Согласитесь, мы бы могли себе это позволить и, скорее всего, это бы не сказалось на результате. Но Луческу, как максималист, оба раза повез в Мариуполь основу. На нее выпала большая нагрузка, и ключевые игроки устали. Как результат – не лучшее состояние в матче с «Барселоной». Мы ведь и вторую игру с мариупольцами хотели перенести в столицу, но не удалось.

Шансы продолжить евросезон в Лиге Европе, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться. Мы подали запрос в «Черноморец», и нам пошли навстречу. Сыграем с одесситами на стадионе «Динамо». Поле, кстати, там сейчас супер.

Аренда игроков в Одессу? Речь идет о совсем еще молодых ребятах. Они совершенно необстрелянные, им нужно поиграть на высшем уровне. «Черноморец» – отличный вариант, тем более, что в этом сотрудничестве был заинтересован и президент клуба Леонид Климов, который взял на себя часть зарплат игроков. И даже если «наши» одесситы не создадут в пятницу конкуренции, мы не можем лишить их шанса проявить себя на глазах у Луческу. Если они сильнее тех, кто играет в «Динамо», то ради бога – пусть будет ротация. Зимой или летом поменяемся составами. Кто-то поедет в Одессу, а кто-то вернется в Киев.

У каждого футболиста – свой путь. Скажем, Скорко и другие решили отправиться в «Черноморец», а вот Вивчаренко – остался в «Динамо». Мороз, будь его полная воля, вообще хотел продолжать работу со всеми бывшими подопечными по команде U-21. К слову, если кто-то считает, что это Суркис устроил Мороза в «Черноморец», сильно заблуждается. Я об этом назначении узнал от самого Юрия Леонтьевича, когда он пришел в мой кабинет и сообщил о том, что его пригласил Климов.

Пусть говорят: фарм, не фарм. Люди не понимают, что завтра ситуация может поменяться, и в том же «Черноморце» никого из динамовцев не останется. Вы помните ситуацию в «Колосе»? Там было пять наших действующих игроков и примерно столько же тех, кто был в «Динамо», но по разным причинам не заиграл – Лысенко, Петров, Милько, Ореховский. Но при этом никто не говорил, что Ковалевка – это фарм. «Колос» не хочет пользоваться арендованными у «Динамо» игроками? Это его право. А правильно это или нет – покажут результаты. Некоторые выводы можно делать уже сейчас.

К вопросу о фармах. Смотрите: у нас в стране работают две сильные академии – в «Динамо» и в «Шахтере». Давайте добавлю: еще что-то наклевывается в «Днепре-1». Так можно ли удивляться, что воспитанниками этих школ пользуется большинство клубов? И как это связано с тем, кто где играет. Например, мне совершенно без разницы, где играют «Мариуполь» и «Шахтер».

Где сыграют во втором круге «Динамо» и «Черноморец»? Я вам говорю об этом официально: матч второго круга между «Динамо» и «Черноморцем» состоится в Одессе. Перелет не такой уж сложный и очень недолгий. Одесса – прекрасный город, там отличные гостиницы и так далее. Но у нас большинство игроков приедут после матчей первой и молодежной сборных. Их настроение и состояние непонятно. А уже 19 ноября играть против «Черноморца». Один день без перелетов, переездов, расселений – в нашей позиции фактор немаловажный»