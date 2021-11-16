Юрий МОРОЗ: «Президент Динамо и Луческу приняли адекватное решение»

Тренер «Черноморца» рад, что арендованным футболистам разрешили играть

  • 16.11.2021 14:35
  • 2060 просмотров
  • 7 комментариев
Юрий МОРОЗ: «Президент Динамо и Луческу приняли адекватное решение»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Мороз

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз поделился мыслями об арендованных игроках «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» разрешило «Черноморцу» использовать арендованных игроков в очном матче.

«В этом нет ничего удивительного: руководство обоих клубов обсудило этот вопрос между собой, и президент «Динамо» совместно с главным тренером киевской команды приняли хорошее, адекватное решение. Это нормально. И не стоит искать в таких ситуациях чего-то особенного. Мол, «Шахтер» и «Мариуполь», а сейчас вот – «Динамо» и «Черноморец». Тут есть своя история, и «Динамо» приняло такое решение. Футболисты должны играть – и для меня, как тренера, это - главное. Думаю, и для них тоже.

Как по части задействованности арендованных будет в следующем чемпионате – не знаю. Но считаю, что по матчу «Черноморец» - «Динамо» - это правильное решение. На сегодняшний день главный тренер киевлян Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис хотят посмотреть своих футболистов в деле. Допускаю, что по этому поводу могут быть какие-то кривотолки и все, что угодно. Но мы говорим о футболе, и о том, чтобы молодые ребята играли – это как-никак сменщики игроков первой команды «Динамо». Или какой-нибудь другой команды. А еще потенциальные кандидаты в национальную и молодежную сборную Украины. Так почему бы не посмотреть на их игру на фоне чемпиона страны и нашего гранда? Это хорошие и нормальные вещи, которые лично я приветствую», - сказал Мороз.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 14:40
    +4
    Сделали бы уже по регламенту шоб играть могли, а то шахта та же вечно злоупотребляет фармом
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.11.2021 14:43
    +3
    О.Маркевич после матча Марик-ШД об игроках Мариуполя:
    " я их вижу впервые..."
    Ссылка
    alexdnipro88
    online
    alexdnipro88, 16.11.2021 15:25
    0
    Так і тренер теж , оренда і мабуть не один.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 16.11.2021 15:03 (изменен)
    -1
    Подстраховались... Были бы все неарендные - вдруг проиграют... А свои - 100% сольют...
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 16.11.2021 14:40
    -2
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 16.11.2021 14:50
    -3
    А толку ....
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 16.11.2021 14:52
    -4
    Есть маленькое но.....
    Если в других случаях запрет касался одного-двух игроков, ну трех, то сейчас такой запрет привёл бы к тому, что команда ВООБЩЕ НЕ СМОГЛА БЫ ИГРАТЬ.
    Черноморец вообще не смог бы выставить команду на игру.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности