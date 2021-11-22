Во вторник, 23 ноября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Барселона

Главные новости вокруг «Барселоны» - это приход Хави. Нельзя сказать, что легендарный для каталонцев футболист ярко себя проявил на тренерском мостике, но он уже прогрессирует и хуже сделать для клуба точно не должен. Прихода Хави ждали долго и он постепенно должен налаживать ситуацию как на поле, так и вне его. Работы у Хави много, ведь в чемпионате «Барселона» занимает шестое место, отставая от лидера («Реал» прим.) на 10 очков.

Дебют нового тренера удался. На выходных «Барселона» одержала минимальную победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби. На этом позитивные моменты исчерпываются. У клуба проблемы с составом. Основной форвард команды Серхио Агуэро испытывает проблемы с сердцем. В прессе всерьез говорят о том, что из-за этого аргентинец может завершить карьеру.

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Барселона» не решила задачу выхода в плей-офф. Именно матч с «Бенфикой» ключевой в этом аспекте. И каталонцы, и португальцы пропустили вперед «Баварию» и теперь ведут борьбу за вторую строчку. «Динамо» из уравнения можем выключить. Сейчас в активе сине-гранатовых шесть очков, они опережают «Бенфику» на два. Для прохождения дальше нужно обыгрывать прямого конкурента.

Бенфика

«Бенфика» в этом матче не имеет права на ошибку. Подопечные Жорже Жезуша должны побеждать (или не проигрывать) «Барселону», а в следующем туре с «Динамо» бронировать выход дальше. Именно очная игра с каталонцами - ключевая для «орлов». Более того, лиссабонский клуб знает, как обыгрывать этого соперника, ведь во втором туре Лиги чемпионов разгромил «Барселону» со счетом 3:0.

В последних матчах «Бенфика» начала играть более стабильно. Сначала клуб разгромил «Брагу» (6:1) в чемпионате Португалии, а затем мощно выступил в Кубке (4:1 с «Пасуш де Феррейрой»). В турнирной таблице национального первенства «Бенфика» расположилась на третьей строчке, отставая на одно очко от «Спортинга» и «Порту».

Не очень хорошо идут дела у украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука. Футболист не может забить уже в 10 матчах подряд. Всего на счету Романа 4 гола и 4 ассиста за клуб.



Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.62 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Тер Штеген - Мингуеса, Пике, Араухо, Альба, Гави, Бускетс, Де Йонг, Дест, Депай, Коутиньо.

«Бенфика»: Влаходимос - Отаменди, Морато, Вертонген, Гилберто, Пицци, Вайгль, Гримальдо, Силва, Яремчук, Нуньес.

23 ноября, вторник