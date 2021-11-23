Динамо вылетело из еврокубков. Бенфика выстояла против Барселоны

​23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Бенфика» (0:0).

Коуч каталонской команды Хави дебютировал в ЛЧ как тренер. Украинец Роман Яремчук вышел в основе у гостей и был заменен на 59-й минуте.

После этой ничьей у «Динамо» не осталось шансы даже на выход в Лигу Европы. Киевляне вылетели из еврокубков, матч 6-го тура против «Бенфики» уже не будет ничего решать для команды Мирчи Луческу.

Лига чемпионов

Группа E, 5-й тур. 23 ноября

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо (Гарсия, 87), Лангле (Дест, 86), Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Гонсалес, Гави, Депай, Демир (Дембеле, 66).

Бенфика: Влаходимос, Жилберту, Гримальдо (Сеферович, 81), Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Эвертон (Пицци, 70), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59).

Предупреждения: Пике 49 - Гримальдо 36, Жоау Мариу 49, Влаходимос 90, Таарабт 90.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

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