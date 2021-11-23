Динамо вылетело из еврокубков. Бенфика выстояла против Барселоны

23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Бенфика» (0:0).
Коуч каталонской команды Хави дебютировал в ЛЧ как тренер. Украинец Роман Яремчук вышел в основе у гостей и был заменен на 59-й минуте.
После этой ничьей у «Динамо» не осталось шансы даже на выход в Лигу Европы. Киевляне вылетели из еврокубков, матч 6-го тура против «Бенфики» уже не будет ничего решать для команды Мирчи Луческу.
Лига чемпионов
Группа E, 5-й тур. 23 ноября
Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0
Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо (Гарсия, 87), Лангле (Дест, 86), Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Гонсалес, Гави, Депай, Демир (Дембеле, 66).
Бенфика: Влаходимос, Жилберту, Гримальдо (Сеферович, 81), Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Эвертон (Пицци, 70), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59).
Предупреждения: Пике 49 - Гримальдо 36, Жоау Мариу 49, Влаходимос 90, Таарабт 90.
Судья: Сергей Карасев (Россия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Це я про Барселону
Ничего особенного в них нету .
Теперь осталось только громко хлопнуть дверью в Португалии
Ну а Суркису надеюсь дойдёт , что для игр уровня ЛЧ усиление должно быть соответсвующее
Это какое то издевательство......
Сегодня сыграли лучшую игру по игре в ЛЧ и вылетели из Еврокубков, вот такая она фортуна
Та и даже Рамирес , ну вот в клубе же якобы должны работать профессионалы - и они должны знать за какую сборную играет Рамирес и что при попадании в эту самую сборную , он почти всю Осень будет недоступен для клуба
Ну и Барса, ну очень разочаровала сегодня
Ничего особенного в них нету .
Теперь осталось только громко хлопнуть дверью в Португалии
Ну а Суркису надеюсь дойдёт , что для игр уровня ЛЧ усиление должно быть соответсвующее
Это какое то издевательство......
Сегодня сыграли лучшую игру по игре в ЛЧ и вылетели из Еврокубков, вот такая она фортуна
Тот же Витиньо, это не тот игрок что может сделать разницу.
А нафиг нам легионеры, которые не делают в итоге разницу?
Мало того, они по классу гораздо ниже наших игроков, таких как Циган, Шапа, Буяльский, Гармаш....
Дай бог чтобы к весне заиграл после сборов
Это ж у Шахтера был финал ЛЕ задачей?
или опять ошибаюсь и Палкин с Каштру не говорили такого?
Швидше за все Шахтар завтра також вилетить. Інтер вдома газон ритиме.
Не фонтан конечно, но сойдёт
главное чтобы снег в Кропивницком правильно падал, а то не факт что вице чемпион сможет сыграть
Та и даже Рамирес , ну вот в клубе же якобы должны работать профессионалы - и они должны знать за какую сборную играет Рамирес и что при попадании в эту самую сборную , он почти всю Осень будет недоступен для клуба
Тот же Витиньо, это не тот игрок что может сделать разницу.
А нафиг нам легионеры, которые не делают в итоге разницу?
Мало того, они по классу гораздо ниже наших игроков, таких как Циган, Шапа, Буяльский, Гармаш....
Завтра Шахтёр, послезавтра Заря.
Но скажу так, если Шахта или Заря переживут этот тур, то в следующем будет уже легче взять своё.
Это ж у Шахтера был финал ЛЕ задачей?
или опять ошибаюсь и Палкин с Каштру не говорили такого?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.