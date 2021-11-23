Динамо вылетело из еврокубков. Бенфика выстояла против Барселоны

Дебютный матч Хави в ЛЧ завершился вничью, Яремчук сыграл за гостей 59 мин

  • 23.11.2021 23:53
  • 2225 просмотров
  • 28 комментариев
Динамо вылетело из еврокубков. Бенфика выстояла против Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

​23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Бенфика» (0:0).

Коуч каталонской команды Хави дебютировал в ЛЧ как тренер. Украинец Роман Яремчук вышел в основе у гостей и был заменен на 59-й минуте.

После этой ничьей у «Динамо» не осталось шансы даже на выход в Лигу Европы. Киевляне вылетели из еврокубков, матч 6-го тура против «Бенфики» уже не будет ничего решать для команды Мирчи Луческу.

Лига чемпионов

Группа E, 5-й тур. 23 ноября

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо (Гарсия, 87), Лангле (Дест, 86), Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Гонсалес, Гави, Депай, Демир (Дембеле, 66).

Бенфика: Влаходимос, Жилберту, Гримальдо (Сеферович, 81), Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Эвертон (Пицци, 70), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59).

Предупреждения: Пике 49 - Гримальдо 36, Жоау Мариу 49, Влаходимос 90, Таарабт 90.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    online
    Cruijff, 24.11.2021 00:01
    +8
    Судячи з останніх хвилин, там ще не ясно хто вистояв.
    Це я про Барселону
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:57
    +8
    Если Бавария на голову выше всех в квартете , то за домашний матч с Бенфикой и особенно с Барселоной киевляне должны кусать локти и винить себя
    Ничего особенного в них нету .
    Теперь осталось только громко хлопнуть дверью в Португалии
    Ну а Суркису надеюсь дойдёт , что для игр уровня ЛЧ усиление должно быть соответсвующее
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 23.11.2021 23:57
    +7
    Все по делу не удивлюсь, если Бенфика пойдет в плей-офф, а Барса покорят ле..........
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:03 (изменен)
    +6
    adidas777, 24.11.2021 00:00
    Однозначно вина Суркиса, что сегодня на острие против Баварии играл Шкурин.............
    Это какое то издевательство......
    Сегодня сыграли лучшую игру по игре в ЛЧ и вылетели из Еврокубков, вот такая она фортуна
    Так да , трансферы уровня Шкурина Антюха Кулача - были бы ещё понятны для Зари, под Лигу Конференций .
    Та и даже Рамирес , ну вот в клубе же якобы должны работать профессионалы - и они должны знать за какую сборную играет Рамирес и что при попадании в эту самую сборную , он почти всю Осень будет недоступен для клуба
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 23.11.2021 23:59
    +5
    Обидно... А могли ведь зацепиться! Ладно, если бы без шансов по играм, а так не хватило и там немножко да здесь чуть-чуть. Смазанное, какое-то, чувство недосказанности...
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 24.11.2021 00:07
    +3
    Vytas Meskauskas, 23.11.2021 23:58
    Задачу тренер не выполнил второй год подрят, в плэй оф не вывел, в евро сезон тоже. Ни где такого тренера не держали бы, у нас годами что то ждут.
    Как раз в прошлом году не то, что выполнил - а перевыполнил. В этом году уже немного похуже.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 00:01
    +3
    Не фартануло
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 24.11.2021 00:01
    +3
    Dmytro Solovyov, 23.11.2021 23:59
    Обидно... А могли ведь зацепиться! Ладно, если бы без шансов по играм, а так не хватило и там немножко да здесь чуть-чуть. Смазанное, какое-то, чувство недосказанности...
    Сто процентов, особенно после сегодняшнего матча в Киеве
    Ну и Барса, ну очень разочаровала сегодня
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 24.11.2021 00:00
    +3
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:57
    Если Бавария на голову выше всех в квартете , то за домашний матч с Бенфикой и особенно с Барселоной киевляне должны кусать локти и винить себя
    Ничего особенного в них нету .
    Теперь осталось только громко хлопнуть дверью в Португалии
    Ну а Суркису надеюсь дойдёт , что для игр уровня ЛЧ усиление должно быть соответсвующее
    Однозначно вина Суркиса, что сегодня на острие против Баварии играл Шкурин.............
    Это какое то издевательство......
    Сегодня сыграли лучшую игру по игре в ЛЧ и вылетели из Еврокубков, вот такая она фортуна
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:14
    +2
    adidas777, 24.11.2021 00:07
    Я молчу про персонажей, которых купили такое впечатление бартером и в комплекте, сразу несколько штук........
    Тот же Витиньо, это не тот игрок что может сделать разницу.
    А нафиг нам легионеры, которые не делают в итоге разницу?
    Мало того, они по классу гораздо ниже наших игроков, таких как Циган, Шапа, Буяльский, Гармаш....
    Та Витиньйо играл в совсем другой футбол , он и не будет сразу делать разницу
    Дай бог чтобы к весне заиграл после сборов
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 00:10
    +2
    Vytas Meskauskas, 23.11.2021 23:58
    Задачу тренер не выполнил второй год подрят, в плэй оф не вывел, в евро сезон тоже. Ни где такого тренера не держали бы, у нас годами что то ждут.
    В прошлом году по моему в Ле играли. или ошибаюсь?
    Это ж у Шахтера был финал ЛЕ задачей?
    или опять ошибаюсь и Палкин с Каштру не говорили такого?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 00:29 (изменен)
    +1
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:21
    Нет, пусть уж лучше Шахтёр представляет Украину в лч. А Динамо лига европы или лига конференций даже будет полезна. Нужно зарабатывать в клубный рейтинг очки, а в лч это сделать невозможно, если у тебя в группе нет команд уровня Ференцвароша, как показала практика.
    Тупой на редкость коммент . Шахтер не заработал больше очков в более слабой группе. Шериф=Ференц в прошлой ЛЧ и их не смогли обыграть и в Киеве не обыграют. Они ничем не лучше.
    Ссылка
    Istm
    Istm, 24.11.2021 00:26
    +1
    Ну тепер хоча б дверима грюкнути. Бенфіка буде вмотивована, Динамо все, крім преміальних, до лампочки, можна хоча б спробувати зіграти нормально.
    Швидше за все Шахтар завтра також вилетить. Інтер вдома газон ритиме.
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:15
    +1
    etorfine, 24.11.2021 00:14
    Громко хлопнуть дверью - это оставить кого-то за бортом соревнований. Кого оставит за бортом динамо, если победит?
    Оставит Бенфику без ЛЧ а себе прибавит пару миллионов !
    Не фонтан конечно, но сойдёт
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 00:13
    +1
    etorfine, 24.11.2021 00:10
    Хороший евросезон от чемпиона
    и повторит чемпион чемпионство.
    главное чтобы снег в Кропивницком правильно падал, а то не факт что вице чемпион сможет сыграть
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 24.11.2021 00:09
    +1
    Суркісам потрібно вкладати кошти для підсилення складу команди Динамо К.!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:08
    0
    Олексій Коваль, 24.11.2021 00:06
    Вот мне интересно, вы все серьезно на что то рассчитывали в такой группе?!?!
    Ну я лично рассчитывал, что ДК всё-таки доживёт до последнего тура, но Бенфика неожиданно взяла 4 очка с Барсой, что не читалось до старта группового этапа.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 24.11.2021 00:07
    0
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:03
    Так да , трансферы уровня Шкурина Антюха Кулача - были бы ещё понятны для Зари, под Лигу Конференций .
    Та и даже Рамирес , ну вот в клубе же якобы должны работать профессионалы - и они должны знать за какую сборную играет Рамирес и что при попадании в эту самую сборную , он почти всю Осень будет недоступен для клуба
    Я молчу про персонажей, которых купили такое впечатление бартером и в комплекте, сразу несколько штук........
    Тот же Витиньо, это не тот игрок что может сделать разницу.
    А нафиг нам легионеры, которые не делают в итоге разницу?
    Мало того, они по классу гораздо ниже наших игроков, таких как Циган, Шапа, Буяльский, Гармаш....
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:07
    0
    Первый пошёл.
    Завтра Шахтёр, послезавтра Заря.
    Но скажу так, если Шахта или Заря переживут этот тур, то в следующем будет уже легче взять своё.
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 24.11.2021 00:29
    -1
    avk2307, 24.11.2021 00:10
    В прошлом году по моему в Ле играли. или ошибаюсь?
    Это ж у Шахтера был финал ЛЕ задачей?
    или опять ошибаюсь и Палкин с Каштру не говорили такого?
    У тебя синдром младшего брата? Никто не упоминал Шахтер, но тебе же нужно было затронуть Шахтер. А потом боты типа фаньки и зспорта будут рассказывать как вас киевских все обижают
    Ссылка
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