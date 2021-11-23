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Барселона – Бенфика. Нужна победа Барсы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 22:00 матч 5-го тура Лиги чемпионов

  • 23.11.2021 22:00
  • 3542 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона – Бенфика. Нужна победа Барсы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави дебютирует в Лиге чемпионов

23 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бенфика».

Коуч каталонской команды Хави дебютирует в Лиге чемпионов. Украинец Роман Яремчук выйдет в основе у гостей.

Чтобы у «Динамо» остались шансы на выход в Лигу Европы с 3-го места, киевлянам нужно поражение португальской команды.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Бенфика. Нужна победа Барсы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Барселоны

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 23.11.2021 22:40
    +2
    Чё с судейством происходит?! Бенфике гол отменяют, где там вышло за линию и как они это определили я так и не понял... Динамо чистую пенку не назначили, беспредел!
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