23 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бенфика».

Коуч каталонской команды Хави дебютирует в Лиге чемпионов. Украинец Роман Яремчук выйдет в основе у гостей.

Чтобы у «Динамо» остались шансы на выход в Лигу Европы с 3-го места, киевлянам нужно поражение португальской команды.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Бенфика. Нужна победа Барсы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Барселоны