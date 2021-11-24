ХАВИ: «Барсе теперь надо думать о победе над Баварией. Другого пути нет»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0):

«В общем, я просто недоволен, потому что мы не забили гол. Нормальным было бы победить. В футболе бываюи такие вещи. Этого недостаточно, потому что мы хотели получить три очка. Я не злюсь, потому что такое отношение заслуживает похвалы. Жалко, что мы упустили возможность.

Через две недели поедем в Мюнхен. Я думаю, что мы на правильном пути. Мы создали много моментов и должны были сделать больше. Мы не выполнили задачу, это правда. Мы хотели забить первыми, чтобы заставить соперника раскрыться. А они хотели, чтобы мы чувствовали себя неудобно.

Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на последнюю игру в группе. Это дает мне ощущение, что мы заслужили победу. Я вижу очень хорошие вещи. У меня ощущение, что мы можем победить кого угодно. Мы – Барса, и у нас есть игроки, которые могут изменить ситуацию.

Сегодня было видно, что нет никаких проблем с физическим состоянием. «Эспаньол» нас атаковал, так как мы не забили второй гол. Сегодня мы прессовали «Бенфику» до конца. «Барса» сформировала до конца. Конечно, теперь надо думать о победе над «Баварией». Другого пути нет, вот и все.

Важно иметь позитивную атмосферу. Профессионалы должны выкладываться на все 100%. Мне нравится, что здесь хорошая атмосфера. Она благоприятная. По моему опыту, это что-то положительное. Что делает меня более оптимистичным, так это то, что команда играет таким образом. Если «Бавария» находится в такой же ситуации, это хорошо, но мы должны думать о себе».

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