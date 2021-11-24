23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Бенфика» (0:0).
Коуч каталонской команды Хави дебютировал в ЛЧ как тренер. Украинец Роман Яремчук вышел в основе у гостей и был заменен на 59-й минуте.
Лига чемпионов
Группа E, 5-й тур. 23 ноября
Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0
Источник — Sport.ua
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