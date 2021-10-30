13-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Десна
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Легкая победа на классе. Шахтер на Олимпийском разгромил Десну

Подопечные Рябоконя продолжили свою серию без побед

  • 30.10.2021 18:55
  • 230 просмотров
  • 6 комментариев
Легкая победа на классе. Шахтер на Олимпийском разгромил Десну
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

 Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Шахтер» - «Десна» - 4:1.

 Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23.

 Степаненко, 51, Бондарь, 70.

«Шахтер»: Трубин - Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65) - Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65) - Тете, Судаков, Соломон - Фернандо (Мудрик, 65).

«Десна»Литовка - Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский - Калитвинцев (Шевцов, 85), Безбородько (Будкивский, 79).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    M∆X
    M∆X, 30.10.2021 18:58
    +3
    С победой родной клуб Шахтёр Донецк Молодцы !жаль не получилось сегодня быть на стадионе вас поддержать !!!На классе уверено ,,удачии в Мадриде будет трудно ну всеровно шансы всегда есть !!Судаков хорош ,Тете походу набирает обороты ,,,Бондарь очень сырой ещё после травмы !!!для УПЛ ещё норм ,в Лиге Чемпионов лучше не ставить его !!!С победой Шахтер
    Ссылка
    Barack
    Barack, 30.10.2021 19:01
    +1
    У дырявых горе. Опять будуть ныть типа купили судью и т.д.
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    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 19:01
    +1
    красиво и без нервов
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    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 30.10.2021 19:01
    0
    Молодцы. Насколько интереснее игра , чем та, что была 3 часа назад
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 30.10.2021 19:00 (изменен)
    -2
    M∆X, 30.10.2021 18:58
    С победой родной клуб Шахтёр Донецк Молодцы !жаль не получилось сегодня быть на стадионе вас поддержать !!!На классе уверено ,,удачии в Мадриде будет трудно ну всеровно шансы всегда есть !!Судаков хорош ,Тете походу набирает обороты ,,,Бондарь очень сырой ещё после травмы !!!для УПЛ ещё норм ,в Лиге Чемпионов лучше не ставить его !!!С победой Шахтер
    Почему я тебя засовываю в игнор, а ты через час из него вылазишь ? Тебе не надоело Ники клепать ?
    ——
    жаль не получилось сегодня быть на стадионе вас поддержать (С)
    Шо, автобус за тобой в Макеевку отказался ехать ?
    Не старайся пук*уть что то в ответ , ты снова в игноре
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 30.10.2021 18:57 (изменен)
    -3
    По мнению ВаДо Ляшенко шахтер сегодня купил Десну
    —-
    Так как этот джентельмен утверждает , что если Динамо теряет очки с клубом в УПЛ , а в последующих матчах его обыгрывает , киевляне просто поняли, что по игре не победят , а потому дают этому клубу на лапу .
    ——-
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 04.10.2020 Десна – Шахтер 2:2
    ——
    Сегодня 4-1
    ———
    Так что сегодня, те 300 человек что были на стадионе, видели посталвенный спектакль ( по мнению. ваДо)
    Ссылка
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