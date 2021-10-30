Легкая победа на классе. Шахтер на Олимпийском разгромил Десну

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Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Шахтер» - «Десна» - 4:1.
Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23.
Степаненко, 51, Бондарь, 70.
«Шахтер»: Трубин - Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65) - Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65) - Тете, Судаков, Соломон - Фернандо (Мудрик, 65).
«Десна»: Литовка - Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский - Калитвинцев (Шевцов, 85), Безбородько (Будкивский, 79).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).
НСК «Олимпийский» (Киев).
Источник — Sport.ua
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жаль не получилось сегодня быть на стадионе вас поддержать (С)
Шо, автобус за тобой в Макеевку отказался ехать ?
Не старайся пук*уть что то в ответ , ты снова в игноре
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Так как этот джентельмен утверждает , что если Динамо теряет очки с клубом в УПЛ , а в последующих матчах его обыгрывает , киевляне просто поняли, что по игре не победят , а потому дают этому клубу на лапу .
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Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 04.10.2020 Десна – Шахтер 2:2
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Сегодня 4-1
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Так что сегодня, те 300 человек что были на стадионе, видели посталвенный спектакль ( по мнению. ваДо)
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