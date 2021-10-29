13-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Десна
30.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» не могут позволить себе терять очки в поединке с «северянами»

  • 29.10.2021 15:00
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Шахтер – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» примет черниговскую «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Шахтер

 

Команда Роберто Де Дзерби в турнирной таблице чемпионата по-прежнему отстает от киевского «Динамо» на три очка, поскольку главный и по сути единственный соперник в борьбе за титул в УПЛ еще не проигрывал. Не удалось «Шахтеру» победить подопечных своего бывшего наставника Мирчи Луческу и в очной встрече чемпионата: украинское класико в рамках 10 тура завершилось безголевой ничьей (0:0).

После этого «горняки» поиздевались над луганской «Зарей» (6:1) и уверенно победили полтавскую «Ворсклу» (2:0), претендующую на бронзовые медали. А на этой неделе вице-чемпион Украины успешно стартовал в национальном Кубке, разгромив в гостях одесский «Черноморец» (3:0). И только в Лиге чемпионов у «Шахтера» большие проблемы: одно очко на экваторе группы с молдовским «Шерифом», испанским «Реалом» и итальянским «Интером».

Десна

 

Черниговская команда еще недавно успешно боролась за еврокубковую зону, в чем немалая заслуга главного тренера Александра Рябоконя, которому удалось не просто вывести её в Премьер-лигу, но и создать боеспособный коллектив, способный доставить проблемы любому сопернику в чемпионате. В прошлом сезоне до выхода в Лигу конференций не хватило всего лишь два балла, а в нынешней кампании «северяне» пока располагаются во второй части таблицы – 9 место с 18 баллами.

Причина регресса в результатах – финансовые трудности. Футболисты жалуются на задолженность по зарплате, также в клубе не платят премии. Естественно, мотивация при таком развитии событий находится, мягко говоря, на не очень высоком уровне. Отдельные лидеры команды, такие как Пилип Будковский, в открытую говорят о готовности уйти на правах свободных агентов в другой клуб, где будут выполнять финансовые обязательства вовремя.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин – Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили, Маркос Антонио, Тете, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Фернандо.

«Десна»: Литовка – Цымбалюк, Сафронов, Селин, Болбат, Завийский, Домбровский, Картушов, Калитвинцев,  Юрченко, Безбородько.

30 октября, суббота

«Шахтер» – «Десна»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР — ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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