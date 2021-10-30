13-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Десна
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера нет повода расслабиться — Динамо на первом месте»

Наставник «горняков» подвел итоги победы над «Десной» (4:1)

  • 30.10.2021 20:29
  • 434 просмотра
  • 3 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера нет повода расслабиться — Динамо на первом месте»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Десной» (4:1) рассказал об игре команды, ударах с дальней дистанции и борьбе в Лиге чемпионов.

– Не расслабляют ли такие легкие победы в чемпионате и не играют ли с командой злую шутку в Лиге чемпионов?
– А вы думаете, что мы можем расслабиться?

– Конечно, нет, но всякое может быть.
– Нет, не может быть, потому что 10 дней назад мы проиграли «Реалу» 0:5. Нет повода расслабиться. Мы на втором месте в чемпионате, а на первом – «Динамо». То, что я вижу наш прогресс, оставляет меня довольным. Мы играем очень хорошо, но можем делать еще очень-очень много. Я никому не даю возможности расслабиться, даже своему штабу.

– Из четырех голов «Шахтер» два забил с дальних дистанций, из-за пределов штрафной. Это была часть установки или футболисты сами принимали решения, когда за линией мяча находились по девять игроков соперника?
– Удары с дистанции – это то, что футболисты иногда должны пробовать, особенно те, у кого есть такие качества. Алан, Майкон, Судаков, Мудрик, Тете, Додо… Все они могут ударить. Когда есть такая возможность, я считаю, что это делать нужно. Против «Динамо» в Суперкубке Алан Патрик забил гол тоже с дистанции. Так что они должны пробовать, когда есть шанс.

– Перед Лигой чемпионов болельщики, журналисты, я в частности, видели в группе «Шериф» и прогнозировали, что основная борьба будет именно с ним. Сейчас у «Шерифа» – шесть, а у «Шахтера» – одно очко. Кто сейчас главный конкурент и насколько сложно будет выйти из такой сложной группы?
– Я просто думаю, что, если мы не хотим закончить на последнем месте в таблице Лиги чемпионов, мы должны добиться двух побед. Все изменилось не только потому, что «Шериф» победил «Шахтер», но в особенности и после его победы в Мадриде. В тот момент взгляд на эту группу поменялся у всех. Думаю, в Лиге чемпионов наша единственная ошибка – когда мы проиграли в Тирасполе. С «Реалом» в первом тайме мы очень хорошо сыграли. Первый мы пропустили из-за автогола, второй – когда наш аут был чистой ошибкой. После второго гола матч был для нас сложнее. Но и против «Реала» в первом тайме, и против «Интера», я считаю, мы играли хорошо.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    Sergey Gorbachenko
    Sergey Gorbachenko, 30.10.2021 20:52
    +3
    Ну... По итогам сезона так и останется...
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 30.10.2021 20:58
    +1
    avk2307, 30.10.2021 20:55
    Расскажите это Face Control, Max 777? буграм, доцентам и New Zelanderам .
    А то они ЛЧ выигрывают уже третий сезон и Реал побеждают
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 30.10.2021 20:55
    +1
    Расскажите это Face Control, Max 777? буграм, доцентам и New Zelanderам .
    А то они ЛЧ выигрывают уже третий сезон и Реал побеждают
    Ссылка
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