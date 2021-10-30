В поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» дома разгромил «Десну» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Шахтер» — «Десна» — 4:1
Голы: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 — Безбородько, 23
Обзор матча
1:0, Соломон, 8
1:1, Безбородько, 23
2:1, Судаков, 26
3:1, Тете, 62
4:1, Фернандо, 63
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
Источник — Футбол 1/2/3
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