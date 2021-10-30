13-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Десна
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Десна — 4:1. Видео голов и обзор матча

«Горняки» разгромили черниговскую команду в 13-м туре УПЛ

  • 30.10.2021 19:06
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Шахтер — Десна — 4:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

В поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» дома разгромил «Десну» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Шахтер» — «Десна» — 4:1
Голы: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 — Безбородько, 23

Обзор матча

1:0, Соломон, 8

1:1, Безбородько, 23

2:1, Судаков, 26

3:1, Тете, 62

4:1, Фернандо, 63

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
62' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
26' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
23' ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
8' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).

Источник — Футбол 1/2/3

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