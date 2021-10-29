13-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Десна
30.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.10.2021 21:35
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Шахтер – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30 октября, состоится матч 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Соперники решают разные турнирные вопросы – донецкая команда продолжает погоню за «Динамо», черниговцы же застряли в середине турнирной таблицы. Игровая форма кардинально разная, поскольку «Десна» за девять последних матчей выиграла только дважды (а вкуса побед не знает уже четыре матча подряд), а «Шахтер» за те же девять матчей только дважды не сумел выиграть, сыграв вничью. Среди недели «горняки» вышли в 1/4 финала Кубка Украины, победив Черноморец (3:0), а «сиверяне» отдыхали, поскольку вылетели из Кубка на предыдущей стадии от «Металлиста».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Десна».

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Источник — Sport.ua

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