12-й тур
Рух Львов
0 : 0
Минай
24.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2021 22:32
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Рух – Минай. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Закарпатский коллектив сменил главного тренера, однако побеждать от этого сходу не стал. «Минай» уже давно не знает успеха в национальном первенстве, а его положение в турнирной таблице выглядит малоперспективным. Однако, в отличии от того же «Мариуполя», руководства команды смело проводит тренерские эксперименты, поэтому можно утверждать, что проект еще пытаются спасти. Львовский «Рух» тоже успел побывать в такой ситуации в новом сезоне, и ротация наставников сумела поправить его положение. Повторится ли подобная ситуация уже в контексте «Миная»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Минай».

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Александр Снитко, Sport.ua

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