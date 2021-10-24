12-й тур
Рух Львов
2 : 2
Минай
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «В такой игре и ничья хороший результат для нас»

Главный тренер «Руха» – о матче с «Минаем»

  • 24.10.2021 17:18
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Леонид КУЧУК: «В такой игре и ничья хороший результат для нас»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Наставник «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Минаем» (2:2).
 
«Не хотел бы обращать внимание на проблемы, с которыми команда столкнулась перед поединком. В это сложное время может заболеть полкоманды, а то и вся команда. Поэтому каждый, кто выходит на поле, должен научиться качественно закрывать позицию своего партнера. Нам это сегодня не удалось сделать. Буквально с первой же атаки соперника, которую мы не сыграли до конца, получили гол в свои ворота. Умение настроиться на игру и способность дожимать соперника - это проявление мастерства и уровня футболистов. Мы пока этого делать не умеем.
 
Благодарен ребятам, что научились терпеть и давить, давить... Взять хотя бы Мысыка. Он еще два дня назад не тренировался с командой. Но все равно вышел и показал хорошую игру. Вышел Марьян, мы перестали нервничать, перестали проваливаться на левом фланге. Мы постоянно пытались атаковать, хотя в нападении у нас практически ничего не клеилось. В такой игре и ничья хороший результат для нас», - сказал Кучук.

Источник — ФК Рух Львов

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