Леонид КУЧУК: «В такой игре и ничья хороший результат для нас»

Наставник «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Минаем» (2:2).
«Не хотел бы обращать внимание на проблемы, с которыми команда столкнулась перед поединком. В это сложное время может заболеть полкоманды, а то и вся команда. Поэтому каждый, кто выходит на поле, должен научиться качественно закрывать позицию своего партнера. Нам это сегодня не удалось сделать. Буквально с первой же атаки соперника, которую мы не сыграли до конца, получили гол в свои ворота. Умение настроиться на игру и способность дожимать соперника - это проявление мастерства и уровня футболистов. Мы пока этого делать не умеем.
Благодарен ребятам, что научились терпеть и давить, давить... Взять хотя бы Мысыка. Он еще два дня назад не тренировался с командой. Но все равно вышел и показал хорошую игру. Вышел Марьян, мы перестали нервничать, перестали проваливаться на левом фланге. Мы постоянно пытались атаковать, хотя в нападении у нас практически ничего не клеилось. В такой игре и ничья хороший результат для нас», - сказал Кучук.
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.