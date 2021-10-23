В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 14:00.

Рух

Львовяне в предыдущей игре поправили свое турнирное положение. «Рух» добыл первую в сезоне выездную победу, обыграв аутсайдер чемпионата, «Мариуполь» (2:0). Но даже с учётом этой «сухой» победы, команда пропускает в среднем 1,2 гола за матч. Причем делает это чаще до перерыва. Что интересно, забивают подопечные Леонида Кучука тоже чаще в первом тайме.

Стоит отметить, что на данный момент неясно, в какой форме находятся игроки «Руха». Ведь встреча с «Мариуполем» состоялась еще 1 октября, и с тех пор у футболистов не было игровой практики. Наверняка они «выпали из графика», ведь тренировки и тесты не могут полноценно заменить официальный матч. К тому же ряд игроков находился на самоизоляции. С другой стороны – все соскучились по игре и наверняка рвутся в бой. Ну а пока что у «Руха» 11 очков после десяти поединков и 10 строчка в турнирной таблице.

Минай

В отличие от львовской команды, «Минай» играл неделю назад. Закарпатцы прервали серию из трех поражений кряду, дома сыграв вничью с «Десной» (0:0). Теперь у них 7 очков и 13 место. Но вот только из этих семи баллов на выезде был заработан лишь один: ещё в августе «Минай» сыграл вничью с «Зарей» (1:1). Тот гол, к слову, пока остается единственным, забитым в гостях! Поэтому гостевые поеднки для команды Игоря Леонова остаются проблемой.

Кроме того, «Минай» вообще редко забивает. 6 мячей в 10 поединках – пока что худший результат среди всех участников чемпионата. Матч с «Десной» только подтвердил слабую реализацию моментов. В той игре закарпатцы нанесли 12 ударов по воротам соперника («Десна», кстати, 8), но успеха так и не добились.

Статистика команд

Между собой соперники в официальных матчах встречались четырежды, в т.ч. в рамках УПЛ – дважды. В прошлом сезоне в Ужгороде команды разошлись без забитых мячей. А во Львове сильнее был «Рух» (2:0). Такая же картина была и тогда, когда соперники играли в Первой лиге: ничья в Ужгороде (1:1), победа львовян дома (1:0).

Прогноз на противостояние

Учитывая, что обе команды не блещут результативностью, вряд ли стоит ожидать крупного счета. Скорее всего, будет много борьбы в середине поля. А судьбу встречи может решить один-единственный гол. И скорее всего, забьют его хозяева «Арены Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Борячук, Сыч, Федорчук, Таллес, Климчук, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Мартынюк, Бойчук.

«Минай»: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Синегуб, Кулиев, Векляк, Хахлев, Селезнев.

24 октября, воскресенье