12-й тур
Рух Львов
2 : 2
Минай
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух и Минай разошлись результативным миром. Селезнев отдал голевой пас

Коллективы Олега Дулуба и Игоря Леонова не смогли улучшить свои позиции

  • 24.10.2021 15:57
  • 1179 просмотров
  • 12 комментариев
Рух и Минай разошлись результативным миром. Селезнев отдал голевой пас
© УПЛ

«Рух» вернулся в УПЛ после почти трехнедельного перерыва. И по сравнению с прошлым матчем в стартовом составе руховцев произошли значительные кадровые изменения. Вместо Панькива, Мысыка, Федорчука, Кондракова и Рунича на поле «Арены Львов» вышли Бандура, Лях, Притула, Альваренга и Де Розарио, причем для американца это была дебютная игра в УПЛ. Игорь Леонов после ничьи с «Десной» решил стартовый состав своих подопечных не менять.

Оба соперника активно начали поединок и первым мог открыть счет Климчук, который пробил над перекладиной ворот. Зато гости сумели реализовать свой момент. Синегуб с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где Ахмедзаде головой пробил под рукой Бандуры. Для «Миная» это был первый гостевой гол в ворота «Руха» в УПЛ (в 3-й игре).

Хозяева поля пытались изменить ход поединка. Несколько раз завершал атаки дальними ударами Таллес, но бразилец пробивал мимо рамки ворот. Также не хватало точности завершающим ударам Климчука. Игроки «Миная» почти всей командой встречали развитие атак руховцев, которым непросто было пройти оборонительные редуты закарпатцев.

Во время перерыва Леонид Кучук, пытаясь улучшить атакующие действия своей команды, выпустил на поле Кондракова, который заменил Де Розарио. И «Рух» быстро восстановил равновесие. Отличился Альваренга, дальний удар которого не сумел обуздать Кучер. Аргентинец провел свой первый гол в составе «Руха», а ранее забивал в УПЛ в составе «Олимпика»

Гости действовали на контратаках, одна из которых завершилась вторым голом. Селезнев вывел на ударную позицию Билонога и Дмитрий пробил мимо вратаря. Для Билонога это был первый гол в составе «Миная», а ранее в чемпионатах он забивал соперникам «Звезды» и «Олимпика». Однако «Рух» сумел быстро отыграться. После дальнего удара Климчука мяч рикошетом от головы Векляка оказался в сетке ворот. Для Климчука это был 10-й гол в УПЛ.

В заключительный отрезок матча оба соперника пытались вырвать победу. И такую возможность имел Кобак, но пробил с близкого расстояния рядом со штангой. Пробил мимо ворот и опытный Селезнев. В итоге безвыигрышная клубная рекордная серия «Миная» увеличилась в УПЛ до 10-ти игр: по 5 ничьих и поражений. Пропускная выездная клубная рекордная серия закарпатского клуба продолжается в УПЛ также 10 игр - 16 голов. «Минай» на полях соперников в чемпионатах и дальше не побеждает - 19 игр: 6 ничьих и 13 поражений.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Рух» – «Минай» - 2:2

 Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Билонога, 67

 Стаменкович, 59, Рунич, 79 – Ахмедзаде, 61, Кныш, 76

«Рух»: Бандура – Лях (Мысык, 26), Мартынюк, Стаменкович, Сыч – Карасюк – Климчук (Кузык, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафари (Кондраков, 46).

«Минай»: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Кныш, 71), Месхи (Хахлев, 87), Кулиев, Билоног (Кобак, 87) – Вишневский (Селезнев, 50).

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 11 (3) – 7 (4)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 2 – 2.

РУХ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 24.10.2021 16:40
    0
    OKs100, 24.10.2021 16:25
    Всем очевидно, что он играл на букмекеров и за счет этого заработал 6-7 тысяч гривен.
    100%
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 16:36
    0
    New Zealander, 24.10.2021 16:23
    Все видели какой гол вратарь Миная пропустил? Тупо убрал руки во время такого не сложного дальнего удара. Мячик пол часа котился по земле. И он убрал руки явно. Кто-то верит в то что это он случайно?
    Ты совсем плохой. Это непримиримое дерби, которое Минай в прошлом сезоне проиграл Львовам, и потому вылетел.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 16:34
    0
    Для пограничников это успех! Главное дома выиграть потом в дерби.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.10.2021 16:23
    0
    Все видели какой гол вратарь Миная пропустил? Тупо убрал руки во время такого не сложного дальнего удара. Мячик пол часа котился по земле. И он убрал руки явно. Кто-то верит в то что это он случайно?
    Ссылка
    Олександр Куц
    online
    Олександр Куц, 24.10.2021 16:28
    -1
    Су к кон ч ... це не чемп це гів...но підстава сам виграй 6000 гре ганд...он модератор ти сук чим занятий дхвони свлхм кпжи все пропадо накрили... бабки відмили ганд...ни
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 24.10.2021 16:25 (изменен)
    -1
    New Zealander, 24.10.2021 16:23
    Все видели какой гол вратарь Миная пропустил? Тупо убрал руки во время такого не сложного дальнего удара. Мячик пол часа котился по земле. И он убрал руки явно. Кто-то верит в то что это он случайно?
    Всем очевидно, что он играл на букмекеров и за счет этого заработал 6-7 тысяч гривен.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 24.10.2021 16:23
    -1
    100% тотал більше 3.5 пробивали
    Ссылка
    Олександр Куц
    online
    Олександр Куц, 24.10.2021 16:28
    -2
    Олександр Куц, 24.10.2021 16:28
    Су к кон ч ... це не чемп це гів...но підстава сам виграй 6000 гре ганд...он модератор ти сук чим занятий дхвони свлхм кпжи все пропадо накрили... бабки відмили ганд...ни
    Красава
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 24.10.2021 16:15
    -2
    У Селезня неплохой момент в конце матча был
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 24.10.2021 16:26
    -3
    New Zealander, 24.10.2021 15:59
    Тупой слив. Вратарь Миная и Билоног явно сегодня работали не для команды а для своїх гаманців
    зато дурачьё думает что это футбол больше чем марики
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.10.2021 15:59
    -4
    Тупой слив. Вратарь Миная и Билоног явно сегодня работали не для команды а для своїх гаманців
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.10.2021 16:01
    -6
    Тоесть не Билоног, а Векляк
    Ссылка
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