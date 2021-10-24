В воскресенье, 24-го октября, состоялся поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и закарпатский «Минай».
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Рух» – «Минай» - 2:2
Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Билонога, 67
Обзор матча
Гол Ахмедзаде
Лучшие моменты первого тайма
Гол Альваренги
Гол Билонога
Гол Климчука
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
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