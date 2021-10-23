Юрий ВИРТ: «Для нас сейчас на первом месте результат»

Наставник «Вереса» прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:0)

  • 23.10.2021 19:50
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Юрий ВИРТ: «Для нас сейчас на первом месте результат»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» покритиковал подопечных за первый тайм, но в целом остался доволен матчем против «Мариуполя».

«Очень тяжелая игра. Самое главное - это победа. Первый тайм нам не совсем удался. Было много брака, мы плохо работали с мячом. В середине первого тайма мне даже пришлось повышать голос, потому что игроки проваливались. Не было плотной опеки. Недоволен первым таймом. Часто теряли концентрацию, не все удавалось. «Мариуполь» это использовал и хорошо контратаковал.

Поговорили в перерыве. И я рад, что ребята вышли на второй тайм с серьезным настроем, забили. Это придало нам уверенности. Начали играть от результата. А второй гол - завершил игру. Рад за результат. Для нас сейчас на первом месте результат. Понемногу становимся на ноги в Украинской Премьер-лиге.

Решение о выходе Михаила Шестакова было принято во время игры. Не могу сказать, что недоволен игрой Михаила Сергийчука. Но он много терял мяч. С выходом Шестакова ситуация изменилась, он дважды забил. Прекрасно сделал свою работу.

По игре в обороне - сегодня мы не совсем идеально сыграли. Было много свободных зон для нападающих гостей. Есть, над чем работать. Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Из-за карантина их все меньше на трибунах. Есть серьезные основания говорить, что вскоре вернемся на домашнюю арену и, поверьте, там будет совсем другая атмосфера и совсем другая игра», - сказал Вирт после игры с «Мариуполем».

После 12-ти туров в активе «Вереса» 18 очков и 8-е место в турнирной таблице.

Источник — ФК Верес

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