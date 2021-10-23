Верес - Мариуполь - 2:0. Последний матч Маркевича? Видео голов и обзор

«Мариуполь» в матче УПЛ проиграл «Вересу» со счетом 0:2 и остался на последнем месте в таблице.
Ранее сообщалось, что для тренера «Мариуполя» Остапа Маркевича это может быть последний матч во главе команды.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
Источник — Sport.ua
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