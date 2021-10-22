12-й тур
Верес
0 : 0
Мариуполь
23.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Классика - опыт против молодости

  • 22.10.2021 14:10
  • 243 просмотра
  • 1 комментарий
Верес – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© НК Верес

В субботу, 23 октября, состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Мариуполь». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 14:00.

«Верес»

На текущий момент «Верес» занимает в турнирной таблице девятое место. Ровенская команда в этом чемпионате играет сериями. Сначала четыре матча не удавалось победить. Тогда в «Вереса» состоялась достаточно неплохая серия из трех побед подряд, а затем снова три матча не удалось победить. И, наконец, в 11 туре был повержен одесский «Черноморец», что дает надежду на начало нового удачного этапа в чемпионате.

О последней игре стоит упомянуть подробнее. Да, «Верес» неплохо в ней сыграл, поскольку удержал победу в меньшинстве. Но стоит отметить довольно примитивную тактику ровенской команды - после забитого гола она всем своим видом показала, что будет садиться в защиту и пробовать выбегать в контратаки. А удаление Кучерова (достаточно противоречивое) только ускорило этот процесс. «Черноморец» имел в той игре множество моментов, в частности, не реализовал пенальти, но не сумел получить даже ничьей.

В отчетной игре команде Вирта не поможет дисквалифицированный Валерий Кучеров. Есть основания полагать, что, кроме позиции в центре поля, тренер ничего не будет менять, поскольку такая стратегия является для него обычной.

«Мариуполь»

А на берегах Азовского моря все печально. Перед матчем команда из Мариуполя занимает последнее место, может его покинуть в случае победы, но в это не очень верится. На счету подопечных Маркевича-младшего всего четыре очка - неудачниками, которые не сумели выиграть в приазовцев, оказались «Львов» (ничья) и «Колос» (поражение). Все остальные команды стабильно набирают турнирные баллы и в Мариуполе, и дома.

В 11 туре «Мариуполь», казалось, таки наберет свои очки. Довольно долго в течение матча с «Металлистом 1925» подопечные Маркевича вели в счете благодаря голу Кулакова, но Зубков и Марлисон перевернули ход матча и вырвали победу для своей команды.

Уже достаточно давно ходят слухи о возможном увольнении Остапа Маркевича со своей должности из-за плохих результатов (тренер их оправдывает кадровой ситуацией, возможно, и не без причин), вполне вероятно, что это произойдет после субботнего матча.

Статистика встреч

Во всех турнирах команды провели между собой десять матчей. Дважды выиграл «Верес», трижды - «Мариуполь», еще пять матчей закончились вничью. Разница голов во всех матчах - 9:12.

Ориентировочные составы

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Полюлях, Е. Пасич, Г. Пасич, Панасенко, Шестаков.

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук, Свитюха, Мишнев, Очеретько, Кулаков.

Прогноз на противостояние

Все-таки ровенский опыт должен победить мариупольскую молодежь. «Верес» вполне способен забить раз, сесть в защиту и на контратаках забить столько, сколько позволит исполнительское мастерство.

23 октября, суббота

«Верес» – «Мариуполь»
Луцк. Стадион «Авангард». 14:00
 ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: 
ВЕРЕС - МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 14:17
    -2
    если маркевич не будет делать глупых замен на ослабление состава, марик может победить.
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