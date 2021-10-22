В субботу, 23-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Мариуполь». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00.

Субботнюю часть программы очередного тура национального первенства будет открывать противостояние команд, которые в последний раз встречались между собой в прошлогоднем розыгрыше Кубка Украины, и тогдашний представитель Первой лиги оказался удачливее в очном противостоянии. «Верес» и сейчас будет считаться фаворитом противостояния, так как «приазовцы» уже давно занимают последнюю строчку турнирной таблицы, а их главному тренеру, по слухам, уже поставили дедлайн в виде двух ближайших матчей для исправления ситуации. Однако, куда за одну неделю могли подеваться хронические проблемы «Мариуполя»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Мариуполь».