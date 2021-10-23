12-й тур
Верес
2 : 0
Мариуполь
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вирт вновь достал джокера. Верес в Луцке разобрался с Мариуполем

Ровенский коллектив не пропускает в домашних матчах уже более 400 минут

  • 23.10.2021 15:54
  • 869 просмотров
  • 13 комментариев
Вирт вновь достал джокера. Верес в Луцке разобрался с Мариуполем
© НК Верес

Матч на стадионе «Авангард» в Луцке между ровенским «Вересом» и «Мариуполем» открыл субботнюю программу 12-го тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок был определяющим для Остапа Маркевича, ведь десятое поражение в сезоне, с большой долей вероятности, может привести к его отставке с поста главного тренера приазовцев. Но обо всем по порядку.

«Верес» забил уже на 11 минуте: Геннадий Пасич с левого угла штрафной площади неплохо пробил в дальний угол, голкиперу удалось сделать сэйв, однако мяч отскочил к Михаилу Сергийчуку, который удачно сыграл на добивании, поразив ворота. Но гол не был засчитан из-офсайда у форварда.

УПЛ

Похожая ситуация у противоположных ворот возникла в конце первой половины встречи. На этот раз Мишнев залез в офсайд при дальнем забросе от Кудрика на левый фланг, из-за чего взятие ворот в исполнении Андрея Кулакова, которому Дмитрий ассистировал, не было засчитано. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме мяч влетал в сетку ворот тоже дважды, но оба гола были чистыми и забиты одной командой, а точнее одним футболистом. На 64 минуте вышедший на замену Шестаков открыл счет, добив сферу в ворота после отскока от штанги.

А незадолго до конца поединка Михаил сделал дубль и тем самым де-факто снял вопрос о победителе. Второй гол Шестаков забил головой, замкнув подачу с левого фланга от Геннадия Пасича.

Подопечным Остапа Маркевича не удалось забить гол престижа. «Мариуполь» потерпел пятое поражение подряд и остается на последней строчке турнирной таблицы, уже всерьез рискуя понизиться в классе по итогам сезона. «Верес» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место, опередив по дополнительным показателям черниговскую «Десну».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Верес» – «Мариуполь» – 2:0

Шестаков, 64, 80

 Сергийчук, 22, Г. Пасич, 52 – Кащук, 35

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Полюлях (Махнев, 88), Петько – Г. Пасич (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасич (Дахновский, 42) – Сергийчук (М. Шестаков, 46).

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко – Чех – Кащук (Свитюха, 86), Топалов, Мишнев (Шостак, 86), Очеретько – Кулаков (Вьюнник, 67).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

Удары (в створ): 8 (7) – 6 (1)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 1 – 2.

ВЕРЕС-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
64' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    Aleks04, 23.10.2021 16:04
    +5
    Маркевич, так держать!
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    cooperchack
    cooperchack, 23.10.2021 16:02
    +4
    А такой хороший тренер был
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    Oleh Nahornyi
    Oleh Nahornyi, 23.10.2021 16:01
    +3
    Верес молодці!!!!Міша вітаю з дублем!!!!
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    Усіков
    online
    Усіков, 23.10.2021 15:58
    +3
    І знову в будку
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 23.10.2021 16:16
    +1
    Вонючий арендуполь = пердив
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 23.10.2021 16:10
    +1
    Отлично , ФК 🐕 должна наконец-то вылететь !
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    Oleh Nahornyi, 23.10.2021 16:17
    0
    ~@~, 23.10.2021 16:09
    Когда уже будет перец ровным?
    Уже аж Десну догнали, а стадиона нет. Ярик уже Арену сдал своим клонам, а эти шатаются по чужим краям. Хотя, там все родня.)
    Та іди ти пес смердючий....приїдеш навесні в Рівне то побачиш хто ще бомж)))
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    Calm
    Calm, 23.10.2021 16:10
    0
    Верес симпатичная команда
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    Evgene Boykinyuk, 23.10.2021 16:00
    0
    н-да обидно конечно
    Ссылка
    ~@~
    ~@~, 23.10.2021 16:09
    -1
    Когда уже будет перец ровным?
    Уже аж Десну догнали, а стадиона нет. Ярик уже Арену сдал своим клонам, а эти шатаются по чужим краям. Хотя, там все родня.)
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 15:57
    -2
    и похоже Маркевича уволят
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 15:56
    -2
    наверное до трансферного окна марику делать особо нечего
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 15:58 (изменен)
    -5
    был инсайд что может возглавить португалец с ю-19 донецкой команды, я бы очень хотел посмотреть на него у руля марика.
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