Вирт вновь достал джокера. Верес в Луцке разобрался с Мариуполем

Матч на стадионе «Авангард» в Луцке между ровенским «Вересом» и «Мариуполем» открыл субботнюю программу 12-го тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок был определяющим для Остапа Маркевича, ведь десятое поражение в сезоне, с большой долей вероятности, может привести к его отставке с поста главного тренера приазовцев. Но обо всем по порядку.

«Верес» забил уже на 11 минуте: Геннадий Пасич с левого угла штрафной площади неплохо пробил в дальний угол, голкиперу удалось сделать сэйв, однако мяч отскочил к Михаилу Сергийчуку, который удачно сыграл на добивании, поразив ворота. Но гол не был засчитан из-офсайда у форварда.

УПЛ

Похожая ситуация у противоположных ворот возникла в конце первой половины встречи. На этот раз Мишнев залез в офсайд при дальнем забросе от Кудрика на левый фланг, из-за чего взятие ворот в исполнении Андрея Кулакова, которому Дмитрий ассистировал, не было засчитано. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме мяч влетал в сетку ворот тоже дважды, но оба гола были чистыми и забиты одной командой, а точнее одним футболистом. На 64 минуте вышедший на замену Шестаков открыл счет, добив сферу в ворота после отскока от штанги.

А незадолго до конца поединка Михаил сделал дубль и тем самым де-факто снял вопрос о победителе. Второй гол Шестаков забил головой, замкнув подачу с левого фланга от Геннадия Пасича.

Подопечным Остапа Маркевича не удалось забить гол престижа. «Мариуполь» потерпел пятое поражение подряд и остается на последней строчке турнирной таблицы, уже всерьез рискуя понизиться в классе по итогам сезона. «Верес» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место, опередив по дополнительным показателям черниговскую «Десну».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Верес» – «Мариуполь» – 2:0



Шестаков, 64, 80

Сергийчук, 22, Г. Пасич, 52 – Кащук, 35

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Полюлях (Махнев, 88), Петько – Г. Пасич (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасич (Дахновский, 42) – Сергийчук (М. Шестаков, 46).

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко – Чех – Кащук (Свитюха, 86), Топалов, Мишнев (Шостак, 86), Очеретько – Кулаков (Вьюнник, 67).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Луцк).



Удары (в створ): 8 (7) – 6 (1)

Угловые: 1 – 4

Оффсайды: 1 – 2.

ВЕРЕС-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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