12-й тур
Ворскла
0 : 0
Шахтер Донецк
23.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.10.2021 22:52
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 23 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 17:00.

В последних двух матчах с участием донецкого «Шахтера» было забито 12 (!) голов. Сначала «горняки» покуражились в чемпионате Украины с «Зарей» (6:1), а затем были нещадно биты в Лиге чемпионов мадридским «Реалом» со счетом 0:5. Поэтому вполне возможно, что «Ворскла» попадет под горячую руку. А может, и нет - полтавская команда идет на третьем месте (на втором - как раз «Шахтер») в чемпионате и может обойти донецкую в случае победы. В предыдущем туре благодаря дублю Рангела была вывезена из Александрии минимальная победа, причем это произошло на фоне кадровых потерь Бондаренко, Чеснакова, Яворского, Вакулы и Якубу. Первые четверо еще не помогут команде в субботу, а вот Наджеб восстановился и снова в обойме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Шахтер».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности