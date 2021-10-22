В субботу, 23 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 17:00.

В последних двух матчах с участием донецкого «Шахтера» было забито 12 (!) голов. Сначала «горняки» покуражились в чемпионате Украины с «Зарей» (6:1), а затем были нещадно биты в Лиге чемпионов мадридским «Реалом» со счетом 0:5. Поэтому вполне возможно, что «Ворскла» попадет под горячую руку. А может, и нет - полтавская команда идет на третьем месте (на втором - как раз «Шахтер») в чемпионате и может обойти донецкую в случае победы. В предыдущем туре благодаря дублю Рангела была вывезена из Александрии минимальная победа, причем это произошло на фоне кадровых потерь Бондаренко, Чеснакова, Яворского, Вакулы и Якубу. Первые четверо еще не помогут команде в субботу, а вот Наджеб восстановился и снова в обойме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Шахтер».