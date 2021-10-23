Удаление сломало игру. Ворскла дома уступила Шахтеру

К очному противостоянию соперники подошли со схожими показателями. Горняки опережали «Ворсклу» всего на два очка, поэтому в случае успеха хозяева поля гарантировано выходили на второе место в турнирной таблице. Впрочем, перед матчем проблем в полтавской команде хватало. По разным причинам не смогли принять участие в игре Чеснаков, Бондаренко, Пуцлин, Вакула и еще несколько игроков. В «Шахтере» тоже были свои нюансы. Не считая Траоре, который, напомним, выбыл из строя надолго, не прилетели в Полтаву Кривцов и Маркос Антонио. Понятно, что для подопечных Юрия Максимова потери ведущих футболистов были более ощутимые, чем для гостей. Да и сам главный тренер ворсклян оказался на трибуне, а не на скамейке запасных из-за дисквалификации.
Стартовые минуты матча прошли с некоторым преимуществом местных футболистов. «Ворскла» старалась действовать активно и проводила одну атаку за другой. Уже на 8-й минуте хорошую позицию для удара по воротам имел Тилль, но пробил он очень неудачно и неточно. Через пять минут тот же Тилль выполнил подачу с угла поля, причем достаточно точно на Тамма. Тот бил головой с близкого расстояния, однако мяч разминулся с ближней штангой в каких-то сантиметрах. А на 18-й минуте после передачи слева от Якубу вблизи ворот гостей оказался Пердута. Он то ли бил по воротам, то ли попытался сделать передачу, но в любом случае Трубин вовремя среагировал и забрал мяч в руки.
Трудно сказать, как сложилась бы игра дальше, если бы не эпизод на 29-й минуте, когда Тилль опасно сыграл против Трубина на линии вратарской площадки. Арбитр матча Бойко показал легионеру из Люксембурга желтую карточку. А так как она у него была второй к тому времени, Тилль увидел перед собой и красный цвет.
Лишь после удаления в составе «Ворсклы», горняки, наконец, стали играть острее, в результате чего пошли моменты у ворот Ризныка. Особенно тяжело пришлось хозяевам поля в конце первого тайма. Так, на 37-й минуте Фернандо своевременно выбежал на передачу Педриньо и бил метров с трех, но в цель не попал. Затем на 43-й минуте неплохо приложился к мячу сам Педриньо, однако мяч попал в защитника и вылетел на угловой. А уже в компенсированное арбитром время Фернандо нанес удар примерно с линии штрафной в левый от себя угол и теперь уже пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперу полтавского клуба.
В перерыве Роберто Де Дзерби провел сразу три замены, выпустив на поле вместо Фернандо, Педриньо и Алана Партика свежих Соломона, Тете и Сикана. И «Шахтер» очень агрессивно начал вторую половину встречу. Уже на 47-й минуте Сикан после розыгрыша углового чуть-чуть не попал в ближний угол. Горняки продолжали доминировать, однако моментов у ворот соперников было совсем немного. А далее на 56-й минуте сам попросил замену Степаненко, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вступил Судаков.
Понятно, что «Ворскла, играя в меньшинстве, больше оборонялась. Тем не менее, хозяева при первой возможности старались убегать в контратаки. Одна из них на 57-й минуте получилась довольно опасной, но Пешич, который появился на поле в начале второго тайма вместо Скляра, пробил с хорошей позиции выше ворот. Был еще эпизод на 61-й минуте, когда после опасного прострела со штрафного от того же Пешича надежно сыграл Трубин, отбив мяч на угловой.
Время шло, а на табло оставались нули. И все же на 65-й минуте горняки сумели открыть счет. Сикан в окружении игроков «Ворсклы» отдал передачу на левый фланг на Соломона. Израильтянин уже находясь в штрафной сделал острый прострел вдоль линии ворот, Ризнык мяч отбил немного в сторону, но здесь оказался Тете, который с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота.
После этого на поле было много борьбы и эмоций. Футболисты «Ворсклы» даже попытались идти вперед большими силами в надежде отыграться. Но «Шахтер» достаточно спокойно выдержал это давление, а затем на 79-й минуте провел результативную атаку. Это Манор Соломон удачно обыгрался в «стеночку» с Марлосом и уже из пределов штрафной, находясь по центру, точно пробил в левый от себя угол ворот.
Больше ничего интересного в матче не произошло. Гости спокойно довели матч до победы и на данный момент догнали в турнирной таблице «Динамо», которое завтра сыграет с «Днепром-1».
Украинская Премьер-лига. 12 тур.
«Ворскла» - «Шахтер» - 0:2.
Тете, 65, Соломон, 79.
О. Тилль, 19, 29, Пердута, 60 - Фернандо, 41.
О. Тилль, 29 (второе предупреждение).
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане - Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).
«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) - Степаненко (Судаков, 56), Майкон - Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) - Педриньо (Тете, 46).
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Вы там совсем упоролись?
Это не желтая,это просто игровй эпизод.
Вот другой вопрос Тиль первую желтую получил за касание плечем, а Тете откровенно по ногам влупил Кане и не получил.
И еще статистика Шахтер - 28 нарушений - 1 карточка.
Ворскла - 10 нарушений и 1 красная и 2 желтые
Не смешно?
Новая тактика .Удаление в первой трети матча против Шахтера , т.к.это надежней чем пенальти.
Там забьют или не забьют , а тут больше половины матча в меньшинстве.
Что даже на крото канале, ваш эксперт Грачёв говорит
- Что это какой то испанский стыд, такое удаление!!!
Позор вам !!!!!!!!!!! Фу...........
Что там говорят эксперты ваши ручные, про это удаление!
Даже они в шоке, какой это был левак с удалением!
ПОЗОРНИКИ!!!!
Но я смотрю , как ты пытаешся сделать срач, а в большей мере ты болеешь за шд,....
вот в упрёк тебе решил написать!!!
Вы там совсем упоролись?
Я понимаю что вы слепые кроты, но попытайся глазки открыть!
Он играл в мяч!
Кому он травму нанёс?
Ты реально травишь здесь всех????????
Гыдота, тьфу...
И главное по красной карте.По совокупности она была показана .Это не прямая.На сколько она была там нужна в игровом моменте это уже нада смотреть.Но этот эпизод очень повлиял на игру это факт.На результат тут трудно сказать.
В любом случае Ворскла молодца и была игра лидеров.Всем добра !
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