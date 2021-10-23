Удаление сломало игру. Ворскла дома уступила Шахтеру

К очному противостоянию соперники подошли со схожими показателями. Горняки опережали «Ворсклу» всего на два очка, поэтому в случае успеха хозяева поля гарантировано выходили на второе место в турнирной таблице. Впрочем, перед матчем проблем в полтавской команде хватало. По разным причинам не смогли принять участие в игре Чеснаков, Бондаренко, Пуцлин, Вакула и еще несколько игроков. В «Шахтере» тоже были свои нюансы. Не считая Траоре, который, напомним, выбыл из строя надолго, не прилетели в Полтаву Кривцов и Маркос Антонио. Понятно, что для подопечных Юрия Максимова потери ведущих футболистов были более ощутимые, чем для гостей. Да и сам главный тренер ворсклян оказался на трибуне, а не на скамейке запасных из-за дисквалификации.

Стартовые минуты матча прошли с некоторым преимуществом местных футболистов. «Ворскла» старалась действовать активно и проводила одну атаку за другой. Уже на 8-й минуте хорошую позицию для удара по воротам имел Тилль, но пробил он очень неудачно и неточно. Через пять минут тот же Тилль выполнил подачу с угла поля, причем достаточно точно на Тамма. Тот бил головой с близкого расстояния, однако мяч разминулся с ближней штангой в каких-то сантиметрах. А на 18-й минуте после передачи слева от Якубу вблизи ворот гостей оказался Пердута. Он то ли бил по воротам, то ли попытался сделать передачу, но в любом случае Трубин вовремя среагировал и забрал мяч в руки.

Трудно сказать, как сложилась бы игра дальше, если бы не эпизод на 29-й минуте, когда Тилль опасно сыграл против Трубина на линии вратарской площадки. Арбитр матча Бойко показал легионеру из Люксембурга желтую карточку. А так как она у него была второй к тому времени, Тилль увидел перед собой и красный цвет.

Лишь после удаления в составе «Ворсклы», горняки, наконец, стали играть острее, в результате чего пошли моменты у ворот Ризныка. Особенно тяжело пришлось хозяевам поля в конце первого тайма. Так, на 37-й минуте Фернандо своевременно выбежал на передачу Педриньо и бил метров с трех, но в цель не попал. Затем на 43-й минуте неплохо приложился к мячу сам Педриньо, однако мяч попал в защитника и вылетел на угловой. А уже в компенсированное арбитром время Фернандо нанес удар примерно с линии штрафной в левый от себя угол и теперь уже пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперу полтавского клуба.

В перерыве Роберто Де Дзерби провел сразу три замены, выпустив на поле вместо Фернандо, Педриньо и Алана Партика свежих Соломона, Тете и Сикана. И «Шахтер» очень агрессивно начал вторую половину встречу. Уже на 47-й минуте Сикан после розыгрыша углового чуть-чуть не попал в ближний угол. Горняки продолжали доминировать, однако моментов у ворот соперников было совсем немного. А далее на 56-й минуте сам попросил замену Степаненко, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вступил Судаков.

Понятно, что «Ворскла, играя в меньшинстве, больше оборонялась. Тем не менее, хозяева при первой возможности старались убегать в контратаки. Одна из них на 57-й минуте получилась довольно опасной, но Пешич, который появился на поле в начале второго тайма вместо Скляра, пробил с хорошей позиции выше ворот. Был еще эпизод на 61-й минуте, когда после опасного прострела со штрафного от того же Пешича надежно сыграл Трубин, отбив мяч на угловой.

Время шло, а на табло оставались нули. И все же на 65-й минуте горняки сумели открыть счет. Сикан в окружении игроков «Ворсклы» отдал передачу на левый фланг на Соломона. Израильтянин уже находясь в штрафной сделал острый прострел вдоль линии ворот, Ризнык мяч отбил немного в сторону, но здесь оказался Тете, который с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота.

После этого на поле было много борьбы и эмоций. Футболисты «Ворсклы» даже попытались идти вперед большими силами в надежде отыграться. Но «Шахтер» достаточно спокойно выдержал это давление, а затем на 79-й минуте провел результативную атаку. Это Манор Соломон удачно обыгрался в «стеночку» с Марлосом и уже из пределов штрафной, находясь по центру, точно пробил в левый от себя угол ворот.

Больше ничего интересного в матче не произошло. Гости спокойно довели матч до победы и на данный момент догнали в турнирной таблице «Динамо», которое завтра сыграет с «Днепром-1».

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Ворскла» - «Шахтер» - 0:2.

Тете, 65, Соломон, 79.

О. Тилль, 19, 29, Пердута, 60 - Фернандо, 41.

О. Тилль, 29 (второе предупреждение).

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане - Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) - Степаненко (Судаков, 56), Майкон - Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) - Педриньо (Тете, 46).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА