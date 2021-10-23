12-й тур
Ворскла
0 : 2
Шахтер Донецк
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удаление сломало игру. Ворскла дома уступила Шахтеру

Победу донецкой команде принесли игроки, вышедшие на замену

  • 23.10.2021 18:56
  • 2705 просмотров
  • 78 комментариев
Удаление сломало игру. Ворскла дома уступила Шахтеру
© УПЛ

К очному противостоянию соперники подошли со схожими показателями. Горняки опережали «Ворсклу» всего на два очка, поэтому в случае успеха хозяева поля гарантировано выходили на второе место в турнирной таблице. Впрочем, перед матчем проблем в полтавской команде хватало. По разным причинам не смогли принять участие в игре Чеснаков, Бондаренко, Пуцлин, Вакула и еще несколько игроков. В «Шахтере» тоже были свои нюансы. Не считая Траоре, который, напомним, выбыл из строя надолго, не прилетели в Полтаву Кривцов и Маркос Антонио. Понятно, что для подопечных Юрия Максимова потери ведущих футболистов были более ощутимые, чем для гостей. Да и сам главный тренер ворсклян оказался на трибуне, а не на скамейке запасных из-за дисквалификации.

Стартовые минуты матча прошли с некоторым преимуществом местных футболистов. «Ворскла» старалась действовать активно и проводила одну атаку за другой. Уже на 8-й минуте хорошую позицию для удара по воротам имел Тилль, но пробил он очень неудачно и неточно. Через пять минут тот же Тилль выполнил подачу с угла поля, причем  достаточно точно на Тамма. Тот бил головой с близкого расстояния, однако мяч разминулся с ближней штангой в каких-то сантиметрах. А на 18-й минуте после передачи слева от Якубу вблизи ворот гостей оказался Пердута. Он то ли бил по воротам, то ли попытался сделать передачу, но в любом случае Трубин вовремя среагировал и забрал мяч в руки.

Трудно сказать, как сложилась бы игра дальше, если бы не эпизод на 29-й минуте, когда Тилль опасно сыграл против Трубина на линии вратарской площадки. Арбитр матча Бойко показал легионеру из Люксембурга желтую карточку. А так как она у него была второй к тому времени, Тилль увидел перед собой и красный цвет.

Лишь после удаления в составе «Ворсклы», горняки, наконец, стали играть острее, в результате чего пошли моменты у ворот Ризныка. Особенно тяжело пришлось хозяевам поля в конце первого тайма. Так, на 37-й минуте Фернандо своевременно выбежал на передачу Педриньо и бил метров с трех, но в цель не попал. Затем на 43-й минуте неплохо приложился к мячу сам Педриньо, однако мяч попал в защитника и вылетел на угловой. А уже в компенсированное арбитром время Фернандо нанес удар примерно с линии штрафной в левый от себя угол и теперь уже пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперу полтавского клуба.

В перерыве Роберто Де Дзерби провел сразу три замены, выпустив на поле вместо Фернандо, Педриньо и Алана Партика свежих Соломона, Тете и Сикана. И «Шахтер» очень агрессивно начал вторую половину встречу. Уже на 47-й минуте Сикан после розыгрыша углового чуть-чуть не попал в ближний угол. Горняки продолжали доминировать, однако моментов у ворот соперников было совсем немного. А далее на 56-й минуте сам попросил замену Степаненко, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вступил Судаков.

Понятно, что «Ворскла, играя в меньшинстве, больше оборонялась. Тем не менее, хозяева при первой возможности старались убегать в контратаки. Одна из них на 57-й минуте получилась довольно опасной, но Пешич, который появился на поле в начале второго тайма вместо Скляра, пробил с хорошей позиции выше ворот. Был еще эпизод на 61-й минуте, когда после опасного прострела со штрафного от того же Пешича надежно сыграл Трубин, отбив мяч на угловой.

Время шло, а на табло оставались нули. И все же на 65-й минуте горняки сумели открыть счет. Сикан в окружении игроков «Ворсклы» отдал передачу на левый фланг на Соломона. Израильтянин уже находясь в штрафной сделал острый прострел вдоль линии  ворот, Ризнык мяч отбил немного в сторону, но здесь оказался Тете, который с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота.

После этого на поле было много борьбы и эмоций. Футболисты «Ворсклы» даже попытались идти вперед большими силами в надежде отыграться. Но «Шахтер» достаточно спокойно выдержал это давление, а затем на 79-й минуте провел результативную атаку. Это Манор Соломон удачно обыгрался в «стеночку» с Марлосом и уже из пределов штрафной, находясь по центру, точно пробил в левый от себя угол ворот.

Больше ничего интересного в матче не произошло. Гости спокойно довели матч до победы и на данный момент догнали в турнирной таблице «Динамо», которое завтра сыграет с «Днепром-1».      

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Ворскла» - «Шахтер» - 0:2.

Тете, 65, Соломон, 79.

 О. Тилль, 19, 29, Пердута, 60 - Фернандо, 41.

 О. Тилль, 29 (второе предупреждение).

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу -  Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане - Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) - Степаненко (Судаков, 56), Майкон - Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) - Педриньо (Тете, 46).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    SeM077
    SeM077, 23.10.2021 18:57
    +9
    Ворскла молодці, гарну і гідну гру показали, але проти суддівського свавілля не поділась (походу судді там сказали, щоб жовті картки більше не давати у другому таймі гірникам і так забагато, а про тренерський склад взагалі мовчу, мабуть якби Де Дзебі забив сам, то він би зарахував гол).
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 23.10.2021 19:03
    +8
    Судья явно не давал желтую игрокам шахтера. Стыдный футбол. Ворскле респект за самоотдачу.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 23.10.2021 19:16
    +4
    mayakovskiy1, 23.10.2021 19:13
    А чем было не такое удаление? У чудака была желтая. Он прыгает двумя ногами во вратаря. Наносит травму. Что это?
    Вы там совсем упоролись?
    Так повтор можно смотреть.Он вратаря не коснулся даже. Мяч у вратаря не был в руках.
    Это не желтая,это просто игровй эпизод.
    Вот другой вопрос Тиль первую желтую получил за касание плечем, а Тете откровенно по ногам влупил Кане и не получил.
    И еще статистика Шахтер - 28 нарушений - 1 карточка.
    Ворскла - 10 нарушений и 1 красная и 2 желтые
    Не смешно?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 23.10.2021 19:19
    +3
    Calm, 23.10.2021 19:13
    Грачёв авторитет
    То же самое сказал и тренер Ворсклы, да и Де Дзерби не подтвердил правильность.
    Новая тактика .Удаление в первой трети матча против Шахтера , т.к.это надежней чем пенальти.
    Там забьют или не забьют , а тут больше половины матча в меньшинстве.
    Ссылка
    sergej55
    sergej55, 23.10.2021 19:15
    +3
    Повылазили кротопедики.
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 23.10.2021 19:15 (изменен)
    +3
    Здесь комментариев от болел Динамо- кот наплакал,зато кротов повылазило тьма и взахлёб перебивая друг друга про самый- самый.Отсосите уже друг у друга чи шо?
    Ссылка
    pancratev
    online
    pancratev, 23.10.2021 19:20
    +2
    Кроты фу вонище на всю Украину.Позорники по другому обиграть не могут.Ну тут какой владелец (катала) такой позорний клюб.
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 23.10.2021 19:16
    +2
    Face Control, 23.10.2021 19:11
    Матч сложный, сам понимаешь почему)
    Чем сложный ??? для "лучшего клюба в ..."
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 23.10.2021 19:10
    +2
    adidas777, 23.10.2021 19:07
    Кроты вам не стыдно???
    Что даже на крото канале, ваш эксперт Грачёв говорит
    - Что это какой то испанский стыд, такое удаление!!!
    Позор вам !!!!!!!!!!! Фу...........
    У Шахты все по делу, а вот левые пенальти у ДК вот это позор, даже шубы не смогут помешать Шахтеру
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 23.10.2021 19:08
    +2
    Уверенная победа лучшего клуба Украины, молодцы
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 23.10.2021 19:07
    +2
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 19:04
    У сортирщиков динамовских сегодня траур Жека сортирщик ,давай жги и ври
    Послушай , ваш же канал!
    Что там говорят эксперты ваши ручные, про это удаление!
    Даже они в шоке, какой это был левак с удалением!
    ПОЗОРНИКИ!!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 23.10.2021 19:20
    +1
    Fender, 23.10.2021 19:14
    Он не коснулся Трубина от слова совсем до слова вообще - Трубин посмотрел на судью а потом начал корчиться от боли - позор таким моментам и судейкам которые отрабатывают шубы из кротов. А потом в Европе судят не так и начинается - УПл это дно
    ключевая фраза ""шубы из кротов""
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 23.10.2021 19:20
    +1
    Calm, 23.10.2021 19:18
    Убивать не буду. Проехали
    Я смотрю футбол, сам играл, очень этим увлекаюсь...
    Но я смотрю , как ты пытаешся сделать срач, а в большей мере ты болеешь за шд,....
    вот в упрёк тебе решил написать!!!
    Ссылка
    No name
    No name, 23.10.2021 19:18
    +1
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 23.10.2021 19:17
    +1
    Calm, 23.10.2021 19:16
    Если смотришь футболы то есть основания полагать, что у тебя денисов головного мозга
    Хоть убей , я ничего не понял???
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 23.10.2021 19:15
    +1
    mayakovskiy1, 23.10.2021 19:13
    А чем было не такое удаление? У чудака была желтая. Он прыгает двумя ногами во вратаря. Наносит травму. Что это?
    Вы там совсем упоролись?
    Куда он прыгал?
    Я понимаю что вы слепые кроты, но попытайся глазки открыть!
    Он играл в мяч!
    Кому он травму нанёс?
    Ты реально травишь здесь всех????????
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 19:10
    +1
    тилль сам виноват что сломал игру, некуй быть костоломом.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 23.10.2021 19:05
    +1
    Игры нет , карманный судья , куча хейта…. Вообщем типичная победа шахтёра
    Ссылка
    SerjMakovey
    SerjMakovey, 23.10.2021 19:05
    +1
    Гидота, тільки таким шахрайством і можуть перемагати в Україні...
    Гыдота, тьфу...
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 23.10.2021 19:21
    0
    Ворскле парням респект ! Учитывая реальные потери и неизвестно ещё как будет дальше с составом по короне.По игре первый тайм целостно классно и смотрибельно.Жаль что хоть один не забили было бы хорошо.Отдельный респект впервые скажу за минимум 15 лет менеджменту Ворсклы за организацию матча.Наконец то до них дошло что футбол в первую очередь это праздник для людей !Люди были в восторге.Автофанам отдельный респект вы красавы !И болелам вы лучшие !
    И главное по красной карте.По совокупности она была показана .Это не прямая.На сколько она была там нужна в игровом моменте это уже нада смотреть.Но этот эпизод очень повлиял на игру это факт.На результат тут трудно сказать.
    В любом случае Ворскла молодца и была игра лидеров.Всем добра !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности