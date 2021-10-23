12-й тур
Ворскла
0 : 2
Шахтер Донецк
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас и до удаления были шансы забить»

Наставник «Шахтера» рассказал о победе над полтавской «Ворсклой» (2:0)

  • 23.10.2021 22:50
  • 447 просмотров
  • 4 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас и до удаления были шансы забить»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.

– В первом тайме до удаления «Ворскла» владела инициативой. Это было ваше решение – отдать ее сопернику?
– Нет, после еврокубковых матчей начало следующей игры всегда сложное. И так не только в Украине, а везде. Вы правильно сказали, что в начале нам создали сложности. Однако до удаления у нас уже было несколько шансов забить, и дальше был виден наш прогресс. Конечно, после удаления нам стало легче. Играть 11 против 10 – это не то же самое, что 11 на 11.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 23.10.2021 23:24
    +10
    Де Дзерби медленно и уверенно превращается из европейского по духу специалиста в типичного тренера ШД.
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    BekXan
    BekXan, 23.10.2021 23:08
    +8
    Был наполовинчатый на где то 37 минуте и всё.Не шансы а шанс.А потом да второй тайм уже возможностей
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    avk2307
    avk2307, 23.10.2021 23:22
    +7
    Там первым обзор прикреплен.
    Скажите мне ,где моменты, о которых Де Дзерби говорит до удаления?
    Удар Марлоса в руки Ризныку несильный?
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    No name
    No name, 23.10.2021 23:42
    +5
    Классический кротячий балабол
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