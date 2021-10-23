Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас и до удаления были шансы забить»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.
– В первом тайме до удаления «Ворскла» владела инициативой. Это было ваше решение – отдать ее сопернику?
– Нет, после еврокубковых матчей начало следующей игры всегда сложное. И так не только в Украине, а везде. Вы правильно сказали, что в начале нам создали сложности. Однако до удаления у нас уже было несколько шансов забить, и дальше был виден наш прогресс. Конечно, после удаления нам стало легче. Играть 11 против 10 – это не то же самое, что 11 на 11.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Скажите мне ,где моменты, о которых Де Дзерби говорит до удаления?
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