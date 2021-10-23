Ворскла - Шахтер - 0:2. Непростая победа гостей. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура УПЛ встречались 2-я и 3-я команды чемпионата: «Шахтер» приехал в гости к «Ворскле» и победил со счетом 2:0.
Ворскла - Шахтер. Обзор матча
Ворскла - Шахтер 0:2. Гол Соломона
Ворскла - Шахтер 0:1. Гол Тете
Ворскла - Шахтер. Удаление Тилля
Ворскла - Шахтер. Лучшие моменты 1-го тайма
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|29'
|Оливье Тилль (Ворскла) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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